Prima Tonali, poi Conte: Juventus stravolta e doppia ‘chiusura’

Proseguono le manovre della Juventus che tra campo e mercato è attesa da un finale di stagione piuttosto movimentato

Il pareggio maturato al Dall’Ara di Bologna – aggiunto alla precedente vittoria della Roma maturata all’Olimpico – ha reso la corsa Champions più incerta che mai. Mettendo a fuoco quanto sta succedendo in casa Juve, la conquista o meno del quarto posto avrà un peso determinante nel medio-lungo periodo per il futuro della panchina bianconera, ma non solo.

Premesso che il futuro di Tudor possa essere lontano da Torino nel corso della prossima stagione a prescindere dall’esito delle tre prossime partite di campionato, chi si ‘gioca’ è soprattutto Cristiano Giuntoli. La scelta di affidare a Thiago Motta le chiavi della tanto agognata ricostruzione ha dato frutti acerbissimi. Il tutto abbinato alla fallimentare doppia campagna acquisti estiva e invernale.

Anche per questo John Elkann ha di fatto preso in mano la situazione prima scegliendo Tudor e poi circoscrivendo il perimetro d’azione di Giuntoli: il football director della ‘Vecchia Signora’ non può più sbagliare. Da qui una conseguenza tangibile: è molto probabile che l’ex dirigente del Napoli non avrà voce in capitolo nell’ambito della scelta del nuovo allenatore.

Conte alla Juventus, De Laurentiis ‘infrange’ il sogno: le ultime su Tonali

Tematica – quest’ultima – affrontata anche nel corso della ‘Domenica Sportiva’ da Ciro Venerato. Nel suo servizio mandato in onda, Venerato ha infatti ridimensionato in maniera importante le possibilità della Juventus di chiudere per Antonio Conte, oggetto del desiderio soprattutto di John Elkann e di una parte della dirigenza bianconera.

Secondo Venerato, Conte “resta un sogno per la Juventus” perché “resterà al Napoli: parola di Aurelio De Laurentiis“. Una presa di posizione forte che, se confermata, orienterà le mosse della ‘Vecchia Signora’ in una direzione ben precisa. Allo stato attuale della situazione, il casting per la panchina bianconera resta più incerto che mai e una decisione definitiva, in un senso o nell’altro, non è stata ancora presa in tutti i suoi aspetti.

Nel mentre, sempre secondo Venerato, Giuntoli avrebbe “già bloccato Tonali” ma sarà prima chiamato a cedere Cambiaso. Il City, però, complici anche le ben note vicende giudiziarie, non si sarebbe più fatto sentire dopo i sondaggi esplorativi effettuati a gennaio. Tanti dubbi e poche certezze: la sensazione è che la Juventus continui a brancolare nel dubbio.