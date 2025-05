Terzo trofeo per Azmoun e Paulo Sousa, Ibanez vince la Champions

Due ex romanisti hanno celebrato successi importanti nel weekend calcistico, entrando nella storia dei rispettivi club

La vittoria per 1-0 contro la Fiorentina e il contestuale pareggio tra Bologna e Juventus hanno consentito alla Roma di raggiungere i bianconeri in classifica a quota 63 punti. La lotta per raggiungere una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League si fa sempre più intensa, nonostante i due mesi orribili della gestione Ivan Juric.

Uno dei nomi accostati ai giallorossi dopo l’esonero del croato è stato anche quello di Paulo Sousa che, invece, è rimasto in sella allo Shabab Al-Ahli, conquistando lo scorso weekend il terzo titolo stagionale. Con tre giornate di anticipo l’ex Fiorentina e Salernitana ha vinto il campionato, dopo aver già conquistato la Supercoppa UAE e la Supercoppa Qatar/UAE.

Ex Roma, Azmoun e Ibanez da sogno e nella storia

Insieme all’ex romanista Serdar Azmoun, protagonista indiscusso con 26 gol e 10 assist in 36 partite, l’allenatore portoghese proverà a calare un prestigioso poker nella finale di Coppa contro l’ Al-Sharjah. Una cavalcata trionfale che ha fatto segnare anche il record storico di 33 risultati utili consecutivi negli Emirati Arabi.

A proposito di ex giocatori della Roma, il weekend è stato foriero di grandi soddisfazioni anche per Roger Ibanez. L’ex difensore giallorosso, infatti, ha vinto con il suo Al-Ahli SFC la Champions League asiatica. Grazie al 2-0 contro i giustizieri di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli, il club saudita ha conquistato per la prima volta questo ambito trofeo.

Con 7 gol e 4 assist in 42 presenze, Ibanez ha vissuto una delle sue migliori stagioni in carriera. Ceduto in Arabia nell’estate del 2023 per circa 30 milioni di euro, il brasiliano 26enne ha collezionato 149 presenze, 9 gol e 2 assist in maglia giallorossa.