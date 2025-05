30 milioni e firma bianconera: l’Inter è già un ricordo

30 milioni e addio Inter: si sblocca subito la firma bianconera, ecco le ultime di calciomercato che coinvolgono trasversalmente anche la Juventus.

Sono tanti gli aspetti coi quali società e squadre dovranno fare i conti a partire già dalle prossime settimane, a chiosa stagionale avvenuta e in vista di un’estate che, come sempre, si appresta ad essere matrice di grandi cambiamenti. Come già accaduto lo scorso anno, anche questa volta il nostro campionato andrà incontro a novità di non trascurabile importanza sul fronte panchine, dove un vero e proprio valzer, l’ennesimo, attende numerose realtà.

A solo un anno di distanza dai massicci cambiamenti della passata stagione, sono già infatti numerose le squadre che paiono destinate a dover adoperare delle modifiche. La stessa Roma non può essere esclusa da tali discorsi, al netto della consapevolezza di dover mantenere vivida l’attenzione su un presente che, come insegna lo stesso Ranieri, deve continuare a rappresentare l’unico obiettivo di questa fase.

Dopo di che, anche in quel di Trigoria sarà tempo di bilanci, valutazioni e cambiamenti in vista di un’estate che dovrà portare a nuovi apparecchiamenti progettuali. Nel frattempo, anche in altre file nobili della Serie A ci si attende un massiccio corpo di novità, destinato a intrecciarsi con diverse squadre quali, tra le varie, anche Juventus e Inter. La squadra di Inzaghi resta pienamente coinvolta in una Champions League che, questa sera, potrebbe portarla alla terza finale degli ultimi due anni.

David al Newcastle per 25 milioni: che intreccio con Juventus e Inter

In attesa di capire se ci siano ancora dei margini per vedere Barella e colleghi rientrare in una lotta scudetto che, con tre punti di distacco, vede il Napoli di Conte lanciatissimo, il calciomercato inizia già a far discutere in quel di Milano, con intrecci e dinamiche che potrebbero intrecciarsi anche con lo stesso mondo Juventus. Nello specifico, a Torino si è alla ricerca di un centravanti che possa eventualmente assumere l’eredità di Dusan Vlahovic, con Victor Osimhen rappresentante ad oggi uno dei candidati principali.

Sul nigeriano, ancora sotto contratto con il Napoli, ci sono però tante altre squadre, soprattutto inglesi. A tal proposito, non sfuggano le novità riferite da Givemesport, relative a Jonathan David. Il centravanti del Lille, che già negli scorsi anni era stato accostato alla Serie A e, su tutte, all’Inter, è stato nuovamente visto orbitare in ottica nerazzurra, nel corso delle ultime settimane.

La su citata fonte, però, riferisce di un concreto interesse da parte del Newcastle, che potrebbe prelevarlo per circa 25 milioni di sterline. Questo interessa non solo il mondo Inter, alla luce di quelle avances che parevano poter toccare nuovamente Marotta e adepti, soprattutto in caso di addio a Thuram: qualora David firmasse con il Newcastle, infatti, andrebbe considerata anche la necessità del Chelsea di dover piombare su un altro obiettivo.

Anche i Blues, da qualche tempo, oltre al su citato Osimhen, seguono lo stesso David. Vederlo approdare ai bianconeri d’oltremanica significherebbe per i gemelli cromatici guidati da Giuntoli e colleghi imbattersi in una corsa ancora più concorrenziale per Osimhen, proprio alla luce di un interesse da parte del Chelsea che diventerebbe ulteriormente fitto e concorrenziale.