35 milioni e addio Juve: se ne va da Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus: 35 milioni per l’addio annunciato. Se ne va da Cristiano Ronaldo. E per i bianconeri è notte fonda

In ogni caso sarà rivoluzione. Soprattutto, a dire il vero, se la Juventus alla fine di questa stagione non dovesse chiudere tra le prima quattro e quindi conquistare un posto nella prossima Champions League.

Il vero obiettivo, arrivati a questo punto dell’annata, è quello di prendersi un posto nella prossima massima competizione europea, incassare quelli che sono gli introiti e poi cercare di ricostruire una rosa che evidentemente ha delle carenze, soprattutto dietro. Giuntoli nel corso della sessione invernale di calciomercato ha cercato senza dubbio di rimettere le cose a posto, dopo l’infortunio di Bremer. Ma gli innesti non hanno sicuramente reso come ci si aspettava anche perché, il vero obiettivo, è saltato. E potrebbe saltare in maniera definitiva la prossima estate.

Niente Hancko alla Juventus: l’Al Nassr offre 35 milioni

Il primo nome in cima alla lista per dare un volto nuovo alla difesa è sempre stato quello di Hancko dalle parti di Torino. Con il Feyenoord l’accordo non è arrivato e adesso, secondo quanto scritto da www.ad.nl, non solo la Juventus e l’Atletico Madrid lo hanno messo nel mirino, ma è arrivato anche l’Al Nassr.

La squadra di Cristiano Ronaldo non avrebbe nessun problema, ovviamente, a mettere sul piatto quei 35 milioni di euro che gli olandesi chiedono per il cartellino del proprio giocatore. Quindi per la Juventus, così come per l’Atletico, l’affare si è abbastanza complicato.