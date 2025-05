Guardiola ha già detto sì: via libera Friedkin

Guardiola ha detto sì: il tecnico del Manchester City ha dato il via libera alla cessione di un giocatore entrato nel mirino dei Friedkin. Cosa sta succedendo

Una vera e propria rivoluzione per iniziare un nuovo corso. Con Guardiola in panchina, ma senza diversi elementi che nelle ultime stagioni hanno davvero scritto la storia del Manchester City.

Walker ha lasciato a gennaio passando al Milan; De Bruyne è un altro che ha già ufficializzato l’addio alla fine di questa stagione e, secondo le informazioni che proprio in queste ore sono state riportate da Tbr Football, dentro al Manchester City anche un altro elemento, arrivato nove anni fa da quelle parti, potrebbe essere ceduto alla fine di questa annata bruttissima per i Citizens, che hanno alzato bandiera bianca troppo presto sia in campionato che in Champions League e che si ritrovano in questo momento a lottare per un piazzamento europeo.

Guardiola rivoluzione il City: Stones all’Everton

Ha vinto sei Premier League Stones con la maglia del Manchester City. In 9 anni ha portato a casa molti trofei e anche la Champions League. Ma l’ultima annata è stata costellata da infortuni che costringono Guardiola a prendere in considerazione un addio.

E tra le squadre che sarebbero interessate al difensore 30enne, viene messo in evidenza sul sito citato prima, ci sarebbe anche l’Everton dei Friedkin. Sarebbe un clamoroso ritorno dalle parti di Liverpool per Stones, visto che proprio dalla squadra blu adesso allenata da Moyses il Manchester City lo ha preso. Una situazione che a quanto pare al di là della Manica è molto calda in queste ore, perché Guardiola ha capito di dover fare delle scelte importanti se vuole continuare a vincere su quella panchina che gli ha regalato moltissime soddisfazioni. Ma i cicli sono fatti per finire. E dentro al City la situazione è abbastanza chiara. Stones, quindi, potrebbe essere un vero e proprio regalo da parte della proprietà americana all’Everton. Una squadra che vuole tornare a lottare per delle posizioni di classifica abbastanza importanti.