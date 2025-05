Accordo bianconero e addio Inzaghi: al Mondiale per Club allena lui

Accordo con i bianconeri e addio Simone Inzaghi: ormai la scelta l’hanno fatta e al Mondiale per Club allenerà lui.

La prossima estate ci sarà un vero e proprio valzer sulle panchine di Serie A: la Roma cambierà allenatore, e lo sappiamo da un pezzo; la Juventus è orientata e cambiare visto che Tudor ha firmato per soli sei mesi; il Milan darà il benservito a Conceicao nonostante possa vincere due trofei.

Un valzer che potrebbe anche toccare Simone Inzaghi. Certo, il tecnico ieri ha raggiunto la seconda finale di Champions League in tre anni con l’Inter ma, il mese scorso, è stato accostato con molta insistenza alla panchina dell’Al Hilal, squadra araba, che ha cacciato Jorge Jesus e che, come ci hanno raccontato i media del posto, ha fatto anche tappa a Milano per cercare di capire se ci sono le condizioni per un trasferimento dall’altra parte del Mondo. Ma a quanto pare, questa missione, è fallita.

Inzaghi-Al Hilal, è chiusa: scelto il nuovo allenatore

Sempre secondo quanto riportano da quelle parti, ormai il prescelto l’Al Hilal – una squadra che giocherà il Mondiale per Club così come lo farà l’Inter – avrebbe trovato un accordo con Marco Silva, tecnico dei bianconeri del Fulham, pronto nelle prossime settimane a chiudere la stagione in Premier League e poi prendersi la panchina araba.

Quindi, niente Inzaghi. Che, arrivati a questo punto, anche se non dovesse vincere la Coppa – che peccato sarebbe per lui – dovrebbe rimanere in sella alla panchina nerazzurra con un rinnovo, comunque, che verrà discusso per forza nelle prossime settimane visto che ha un contratto in scadenza nel 2026 e nessuno vuole iniziare l’annata con un tecnico in scadenza. Detto questo, è evidente che ormai almeno per quanto riguarda l’Inter i giochi siano fatti. E niente Arabia per Simone Inzaghi,