Accordo UFFICIALE in Serie A: l’allenatore ha firmato

Eppur si muove. Il mercato con le sue voci che arrivano dovunque e che riguardano, a turno, tutte le società. Ecco le ultime…

Mentre il calcio italiano celebra l’Inter in finale di Champions League ed attende che anche la Fiorentina raggiunga il medesimo risultato in Conference League, il mercato prosegue, senza soluzione di continuità, a lanciare indiscrezioni ma anche ufficialità.

L’estate che verrà promette un’altra sessione di mercato caldissima. Vi sono rose da ritoccare e altre da risistemare quasi totalmente. Decisioni che, solitamente, spettano agli allenatori. Proprio gli allenatori rappresentano, in questo momento, l’ombelico del mondo del calcio. Se si fa riferimento soltanto alla nostra Serie A la sola Inter, con Simone Inzaghi, è sicura di non dover pensare ad un cambio di guida tecnica.

Non possono dire la stessa cosa, e per motivi decisamente diversi, società quali la Juventus, il Napoli, la Roma o l’Atalanta. Si attende quasi che si accenda la miccia, che via sia il primo botto che dia poi vita al fuoco di fila tanto atteso. Nel frattempo la miccia è stata accesa ed è arrivato il primo botto. La prima panchina può dirsi sistemata.

La prima ufficialità arriva da Firenze

La Fiorentina vive la vigilia della semifinale di ritorno di Conference League che la vedrà impegnata al Franchi contro il Betis che all’andata ha avuto la meglio sulla formazione di Raffaele Palladino per 2-1.

E’ proprio l’ex tecnico del Monza il protagonista assoluto in casa Viola dal momento che il club di Rocco Commisso ha ufficializzato il rinnovo del tecnico. Il comunicato della Fiorentina recita infatti: “Prolungato il contratto di Mister Palladino fino al 2027 ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027”.

Il precedente contratto di Raffaele Palladino vedeva il suo naturale termine a giugno 2026. La Fiorentina ha preso dunque la sua decisione, in netto anticipo rispetto alle altre celebrate società. Si rimane pertanto in attesa di conoscere il destino di altri, più o meno, ‘illustri’ tecnici. Si rimane in attesa, soprattutto, che diverse società si schiariscano finalmente le idee.