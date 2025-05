Allegri e Conte: intrigo a Roma e fumata bianca

Intrigo a Roma e fumata bianca per il nuovo allenatore, le ultime sulla panchina giallorossa coinvolgono clamorosamente anche Conte e Allegri.

La questione allenatore continua ad essere una di quelle in grado di mantenere maggiormente vigile ed elevata l’attenzione in casa Roma e, più in generale, all’interno di una Serie A che si appresta a vivere l’ennesimo valzer di panchine a partire dalle prossime settimane. Nonostante i grandi cambiamenti della passata stagione, infatti, sono stati numerosi i fallimenti tecnici, soprattutto tra le fila più nobili del campionato, dove molte novità potrebbero essere legate anche all’esaurimento delle durate progettuali.

Basti pensare alla stessa situazione in casa Atalanta, prossima avversaria della Roma, dove il contratto in scadenza fra un anno di Giampiero Gasperini ha lasciato sottintendere una possibile separazione dalla famiglia Percassi già a giugno, giustificando i poi lenitisi rumors circa la caldissima candidatura dell’ex Genoa e Inter per la panchina giallorossa.

Quest’ultima, ad ogni modo, continua ad essere una di quelle maggiormente attenzionate da addetti all’informazione e, ancor di più, dagli addetti ai lavori di Trigoria, dove Ghisolfi, Ranieri e colleghi sono attesi da un insieme di decisioni di non trascurabile importanza su questo e tanti altri fronti.

Ranieri, dal proprio canto, è stato ormai chiarissimo circa la propria volontà di ritirarsi a vita dirigenziale, cancellando qualsivoglia tentativo o possibilità di restare a Roma, in qualità di allenatore, per un altro anno.

Conte alla Juve, il Napoli corre subito ai ripari: contatti con Allegri

Ciò, a sua detta, significherebbe sottrarre tempo al veniente progetto atteso nella Capitale, a quasi due anni di distanza dall’esonero di Mourinho e meno di dodici mesi dopo l’inattesa separazione da Daniele De Rossi. I nomi valutati per il suo successore restano numerosi e rispondono a caratteristiche ben precise, con un identikit ormai relegabile al confine nazionale e un’identità di gioco che permetta quantomeno di tracciare una continuità rispetto a quanto fatto vedere dalla Roma in questi mesi con il mister testaccino.

Non casualmente, uno dei profili maggiormente accostati in questa fase anche alla Roma è proprio quello di Massimiliano Allegri, al termine di un anno sabatico e prossimo a rimettersi in gioco dopo la seconda esperienza alla Juventus, conclusa in modo non idilliaco con dirigenza e proprietà ma, a modo suo, solitamente vincente.

Il livornese è uno dei profili maggiormente coerenti con l’identikit che starebbe cercando la Roma, che dovrà, però, altresì fare i conti con una concorrenza potenzialmente spietata. Oltre alle suggestioni relative ad un ritorno al Milan, Allegri continua ad essere accostato, infatti, anche al Napoli. A tal proposito, arrivano da Marco Conterio novità ben precise. All’ombra del Vesuvio, naturalmente, l’attenzione è unicamente rivolta ai rimanenti tre impegni che separano la squadra di Conte da quello che sarebbe uno storico scudetto, potenzialmente il secondo in tre anni.

De Laurentiis, però, già si starebbe guardando intorno per tutelarsi da un eventuale addio di Conte a fine stagione, con il leccese che continua ad essere in pole position per il post Thiago Motta e Tudor in casa Juventus. Il Napoli, intanto, proprio per non farsi trovare impreparato di fronte ad un ipotetico addio dopo un solo anno di Conte, avrebbe intensificato i contatti con Massimiliano Allegri, attuale e principale alternativa qualora fosse necessario catalizzare una nuova progettualità quest’estate.

Intanto, proprio su Allegri, arrivano dal giornalista Francesco Oddo Casano aggiornamenti circa una presunta presenza a Roma: come leggere tale informazione non è certamente presto detto, soprattutto alla luce della sua frequente abitudine nel bazzicare nella nostra bella Capitale.