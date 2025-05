Chiesa lascia il Liverpool: accordo con l’agente e firma Capitale

Federico Chiesa non ha intenzione di rimanere a Liverpool un altro anno e il suo agente sta pensando ad una soluzione per portarlo via: in rampa di lancio c’è la squadra della Capitale

L’attaccante ex Juve è seguito con interesse sia in Serie A che in Premier League e sembra avere le idee chiare su quello che sarà il proprio futuro a breve termine. In tutto questo può essere decisiva anche la figura di uno che lo conosce bene come Fabio Paratici.

La Roma deve provare a mettere a segno almeno un paio di colpi sul mercato per risollevare l’umore della piazza. Il lavoro di Ranieri è stato straordinario e ha consentito ai giallorossi di lottare fino alla fine per un piazzamento in Champions League. Entrare tra le prime quattro sarebbe un successo straordinario, visto che ci sarebbero finalmente i fondi per affrontare una campagna trasferimenti di un certo livello e affrontare di nuovo il top a livello mondiale.

I Friedkin vogliono stupire come di consueto con almeno un nome importante, di quelli almeno mediaticamente rilevanti. Di certo non si potrà spendere troppo per i paletti del FFP e il settlement agreement e quindi bisogna aguzzare l’ingegno e andare su qualche deluso o esubero, che desidera cambiare aria. Uno di questi è Federico Chiesa, che con il Liverpool è ai ferri corti e ha bisogno di trovare spazio per strappare un posto tra i convocati di Spalletti, soprattutto l’anno del Mondiale.

La Roma deve fare un passo indietro su Chiesa: il Tottenham fa sul serio con il Liverpool

Federico Chiesa ha messo insieme appena 4 presenze in Premier League, non partecipando in pratica alla vittoria della Premier League. Con Slot l’amore non è mai sbocciato, mentre i tifosi dei Reds hanno comunque una buona considerazione del ragazzo, sfortunato anche per i tanti infortuni nei primi mesi in Inghilterra. Chiesa piace alla Roma, sin dallo scorso anno, quando De Rossi fece carte false per portarlo nella Capitale. Quest’anno potrebbe essere un colpo da fare in prestito, qualora il Liverpool aprisse a questa formula per rivalutare il proprio investimento della scorsa estate (15 milioni di euro).

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, però, sembra ci sia un nuovo avversario per la corsa all’ex ala della Juventus. Si tratta del Tottenham che ha messo nel mirino Chiesa e può garantirgli lo stesso ingaggio percepito a Liverpool (oltre 7 milioni di euro a stagione). Con gli Spurs di Paratici (che da luglio tornerà ufficialmente operativo) diventa ostico pensare ad un’asta e probabilmente si dovrà quindi virare verso un altro obiettivo. L’ex Viola è sempre più lontano dalla Serie A.