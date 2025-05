Lascia la Juve insieme a Tudor: gli hanno già tolto l’armadietto

La conquista della qualificazione alla prossima Champions League è l’unico obiettivo rimasto alla Juventus. E si respira aria di smobilitazione.

La stagione 2024-25 per la Juventus si sta trasformando in un infinito ‘annus horribilis’. Dopo la novena tricolore e di ‘vacche grasse’ sotto la presidenza di Andrea Agnelli i tifosi bianconeri temono ora nove anni, e forse più, di insostenibile ‘carestia.

L’Inter, del non mai troppo rimpianto Beppe Marotta, che approda alla sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni, esattamente come Massimiliano Allegri con la Juventus ‘agnelliana’, 2015-2017, ha di fatto scagliato una freccia avvelenata contro l’intera dirigenza bianconera guidata da Cristiano Giuntoli.

A favore dell’Inter un bilancio rimesso in ordine pian piano ed una super rosa tirata su a colpi di formidabili parametri zero, leggere, tra gli altri, Yann Sommer e Marcus Thuram, o colpi di mercato studiati, e pagati, in maniera ottimale. Esattamente l’opposto di quanto avvenuto in zona Continassa soltanto nell’ultimo anno.

Giocatori come Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Lloyd Kelly, Alberto Costa pagati un enormità che hanno reso zero. Esattamente quanto il costo di Yann Sommer e Marcus Thuram…

In tanti diranno addio alla Juventus, anche Cristiano Giuntoli?

La serata di San Siro, con tanto d’irrefrenabile, e comprensibilissima, gioia interista ha regalato ai sostenitori della Juventus una notte da incubo costellata da mille domande senza risposta.

Non c’è dubbio che, una volta saltato Thiago Motta, il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, rappresenti l’obiettivo preferito degli attacchi del tifo bianconero. Un post su X di Dario Pellegrini che recita: “Chi la fa, l’aspetti: Giuntoli é solo“, ha ‘stappato’ buona parte della rabbia e dell’insoddisfazione presente nell’aria.

Un quadro che ci mostrerebbe un Cristiano Giuntoli ormai isolato in seno alla società bianconera. C’è chi spera e sogna: “Giuntoli è stato esautorato da tempo… il ds in pectore è Chiellini che ha già fatto firmare Antonio (Conte) da oltre un mese” e chi si domanda, giustamente: “Possono anche mandarlo via….ma poi chi al suo posto?“.

In un tale buio emozionale per i colori bianconeri non possono poi mancare i nostalgici di Max Allegri: “Alla fine, come nel 2019 (che voleva cambiare alcuni giocatori finiti), ha avuto ancora ragione Max che non lo voleva“. Quasi non bastasse una stagione che si spera termini il prima possibile, per il popolo bianconero ci mancava anche l’Inter di Beppe Marotta in finale di Champions League…