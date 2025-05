Nuovo bomber Juve: maxi scambio con Douglas Luiz e Vlahovic

Arriva un nuovo bomber in casa Juventus che può cambiare le carte in tavola: sul piatto ci sono sia Douglas Luiz che Vlahovic come contropartite tecniche

I due giocatori bianconeri possono essere girati per abbassare le richieste altissime per il cartellino di questo attaccante. Trattare con un club di Premier League non è mai semplice e per questo Giuntoli deve usare tutte le carte che ha a disposizione in questo momento.

La Juventus sta cercando di chiudere almeno al quarto posto una stagione a dir poco complicata e poi potrà concentrarsi sul mercato. Giuntoli deve mettere a punto diversi colpi e per questo dovrà essere bravo anche a pensare a delle cessioni strategiche. Del mercato della scorsa stagione è rimasto poco o nulla, con 200 milioni che sono stati sostanzialmente buttati nella stragrande maggioranza. Anche a gennaio i vari Kelly e Veiga non hanno convinto per non parlare dei giovani come Alberto Costa. In tutto questo discorso resta sempre da capire chi sarà il nuovo allenatore, con Tudor che dovrebbe rimanere solo come traghettatore.

In Premier League c’è un nome che piace e non poco all’ex ds del Napoli e sarebbe perfetto anche come età e prospettive. Un bomber che si è perso negli ultimi due anni in Inghilterra, nonostante le premesse e l’altissima cifra spesa per strapparlo alla Serie A. Stiamo parlando di Hojlund, transitato all’Atalanta di Gasperini e acquistato per 75 milioni dal Manchester United nell’estate del 2023.

La Juventus vuole Hojlund dello United: pronti Douglas Luiz e Vlahovic come contropartite

Per Hojlund la Juve è pronta a fare un investimento serio, come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna. I bianconeri vorrebbero affidare a lui l’attacco del futuro, magari confermando anche Kolo Muani come alternativa di lusso. Per arrivare al danese di 23 anni Giuntoli pensa di inserire un paio di contropartite tecniche che rispondono al nome di Douglas Luiz e Vlahovic. Il bomber serbo non rientra più nei piani mentre il centrocampista brasiliano non è mai stato in grado di esprimersi a livelli accettabili. Per questo in un pacchetto complessivo del valore di 70 milioni si potrebbe arrivare ad un sostanziale scambio alla pari.

Nessuna remissione a livello economico e un incastro tecnico che può far comodo a tutte e due le squadre. La fumata bianca è ancora lontana ma si sta lavorando per trovare la quadra. Tra l’altro questa mossa consentirebbe alla Juve di abbassare anche di parecchio il monte ingaggi, cosa che non guasta.