Nuova stangata UEFA: esclusione choc dalle Coppe

Emergono novità di rilievo in merito ad una pesante sanzione già programmata nel calendario della UEFA. Ecco le ultime

Nominare club europei che nell’ultima decade non siano incorsi in debiti appare impresa piuttosto complessa e, in tal senso, il perpetuo incremento dei costi dei calciatori non è certamente un elemento che ha contribuito ad acuire tale tendenza.

Basti pensare alla recente condotta finanziaria dell’Inter di Beppe Marotta, il cui compito ad ogni finestra di mercato, causa le note vicissitudini finanziare dei nerazzurri, è quello di rinvigorire una formazione facendo affidamento soltanto sugli affari a parametro zero e sulla straordinaria capacità di Simone Inzaghi di rivalutare calciatori finiti nel dimenticatoio inserendoli in un raffinato sistema in grado di valorizzare le qualità del calciatore in questione.

Il tanto agognato bilanciamento tra affari in entrata e in uscita è infatti divenuto utopia e, in tal senso, la UEFA si è mossa per sanzionare duramente quelle società che reiterano comportamenti irregolari sul piano economico. Ecco le ultime su una pesante sanzione in programma.

Il Lione messo alle strette dalla UEFA: pesanti sanzioni o esclusione dalle coppe europee

L’Olympic Lione è attualmente tra le società più indebitate del Vecchio Continente e, nel corso delle ultime settimane, la Uefa e i vertici dei francesi hanno tentato invano di trovare una soluzione a tale discrasia dell’organigramma finanziario della squadra allenata da Paulo Fonseca.

Risultato? Nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da L’Equipe, i vertici della UEFA proporranno all’OL un accordo con sanzioni particolarmente severe e, nel caso in cui i francesi dovessero rifiutare, si andrà verso l’esclusione dalle competizioni europee.