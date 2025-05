Nuovo bomber Roma, incontro UFFICIALE: è già giallorosso

Ecco le ultime relative alla ricerca di un nuovo bomber che possa incrementare il bottino realizzativo dell’AS Roma.

Quello del centravanti è un tema spinoso che svariate big nostrane saranno costrette ad affrontare nel corso delle prossime settimane, quando si aprirà la finestra estiva del calciomercato e le varie dirigenze nostrane dovranno tentare di risolvere una diffusa crisi del ruolo del bomber.

Nel calcio contemporaneo per una punta appare sempre più difficile comprendere con precisione che cosa occorre per risultare efficace e in armonia con il resto della squadra, dato che la sensazione è che al centravanti siano richieste qualità e caratteristiche un tempo sconosciute alle cosiddette boe, il cui compito era più semplicemente quello di lavorare spalle alla porta per far salire la squadra per poi concludere a pochi passi dalla porta.

Oggi, al contrario, i sistemi di gioco si sono evoluti, il che richiede al centravanti di dialogare tra le linee per l’intera durata della partita e, dunque, vi è stato un’evidente incremento di quella che è la pretesa in termini di qualità palla al piede. Basti pensare ai pochi centravanti della Serie A che possono vantare una stagione soddisfacente sul piano realizzativo, tra i quali appare difficile individuare un cosiddetto ‘scarparo’.

Fulgido esempio della trasformazione del ruolo del centravanti è l’Inter di Simone Inzaghi, dove figurano due punte tutt’altro che grezze sul piano tecnico. In tal senso dovranno riflettere i vertici dell’AS Roma, costretti a valutare con cura il futuro di Artem Dovbyk, l’approdo di un eventuale sostituto o di un vice Dovbyk di pregio, che alla bisogna possa anche affiancare l’ucraino come avvenuto nelle ultime partite con Eldor Shomurodov. I capitolini sembrerebbero tuttavia aver trovato una figura in grado di soddisfare da sola tutte le esigenze appena esposte.

Romulo per affiancare Dovbyk? Incontro fissato

Il profilo in questione risponde al nome di Göztepe Romulo, ovvero un centravanti classe 2002 attualmente di proprietà del Göztepe, le cui caratteristiche sembrerebbero sposarsi alla perfezione con qualunque sia il futuro del reparto offensivo giallorosso.

Si tratta infatti di un gigante di 193 centimetri piuttosto atipico, poiché dotato di agilità e qualità palla al piede solitamente interdetti a giocatori di tale stazza. Non è un caso che nel corso della sua carriere egli abbia più volte giocato da seconda punta, il che risulterebbe a dir poco utile in caso di un attacco a due con Dovbyk.

La raffinatezza palla al piede e la capacità di fraseggiare con qualità nella trequarti avversaria hanno permesso al brasiliano di accumulare ben nove assist e undici gol in ventisei apparizioni nella Super Lig 2024/25 e, ora, secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, pare che i giallorossi abbiano chiesto un incontro ai vertici giallorossi di Izmir e la stima per il prezzo del trasferimento sia intorno ai 15 milioni di euro (il che permetterebbe la permanenza di Dovbyk senza particolari ripercussioni sul bilancio).