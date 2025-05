Scambio con Vlahovic: un nazionale azzurro per la Juventus. Ecco cosa potrebbe succedere la prossima estate. Clamoroso ritorno di fiamma

Dusan Vlahovic lascerà sicuramente la Juventus alla fine di questa stagione perché il suo contratto, il più pesante della Serie A, non verrà rinnovato. E la scadenza al 30 giugno del 2026 non lascia spazio a possibilità di ripensamenti.

La cifra richiesta dalla Juve, ovviamente, è scesa e anche di molto nel corso degli ultimi mesi: con 35-40 milioni (e forse ne potrebbero bastare anche 30) il serbo saluterà. Certo, adesso è difficile anche pensare a quale club lo potrebbe prendere. Rimangono alcune squadre inglesi interessate e anche alcune turche. E Vlahovic, comunque, è il pallino sempre di Arteta, allenatore dell’Arsenal, che si è pure ritrovato senza attaccanti di ruolo nel periodo più importante della sua stagione. Magari Vlahovic potrebbe finire in Premier anche nell’ottica di uno scambio. Sì, secondo le informazioni di FootballInsider infatti, a Londra, hanno diversi giocatori da lasciar partire. E uno è addirittura Calafiori.

Scambio con Vlahovic: Calafiori torna in Italia

I molteplici problemi fisici che il difensore ex Bologna ha avuto nel corso di questa stagione mettono a rischio la sua permanenza il prossimo anno, stando alle informazioni del sito inglese. Che poi è lo stesso pensiero che ha avuto la Juventus la scorsa estate, che a detta di Momblano non ha affondato il colpo appunto per questo. Quindi, magari, se ne potrebbe riparlare, anche se questo affare sembra comunque complicato.

Ma in casa Arsenal, nonostante stia giocando in questo momento sfruttando l’infortunio di Gabriel, potrebbe esplodere anche la grana Kiwior: il difensore, infatti, starebbe cercando una via d’uscita per il prossimo anno soprattutto perché crede di meritate più spazio. E questa operazione, dentro la Juventus, che lo aveva messo nel mirino da diverso tempo, potrebbe pure essere slegata da quella che vede protagonista Vlahovic. In poche parole, comunque, sono iniziate le grandi manovre.