Allegri alla Roma: ULTIM’ORA Sky

Allegri alla Roma: ultim’ora bomba di Sky Sport che svela i piani dei giallorossi per il futuro. Ecco cosa sta succedendo a Trigoria

Si è parlato tanto in queste ore di Massimiliano Allegri come possibile allenatore della Roma. L’erede di Claudio Ranieri. E, molti, hanno messo in evidenza il fatto che il tecnico livornese fosse in città proprio in queste ore nelle quali anche Dan Friedkin è nella Capitale.

Si attendeva, quindi, solamente l’annuncio ufficiale. Tutto lasciava presagire potesse essere proprio l’ex Juventus ad accettare l’incarico. Ma Sky, e precisamente Gianluca Di Marzio, ha tolto dalla lista, dopo Stefano Pioli, anche Allegri.

Allegri non è nella lista della Roma

“Prosegue il casting per il nome del prossimo allenatore della Roma, che non sarà Massimiliano Allegri. Come per Stefano Pioli, secondo le nostre informazioni, anche il nome di Massimiliano Allegri non è sulla lista dei candidati per la panchina giallorossa. Con l’ex Juventus non ci sono contatti, né ce ne sono mai stati”. Questo ha scritto il giornalista sul proprio sito.

Che, infine, fa una cernita dei tecnici che ancora sono in lista: Farioli dell’Ajax, Vieira del Genoa, Gasperini dell’Atalanta e Fabregas del Como. Insomma, il nuovo tecnico potrebbe uscire da questi quattro o magari sarà Mister X, magari quell’Ancelotti che ormai è cosa certa – visto che il Bayer Leverkusen ha salutato ufficialmente Xabi Alonso – lascerà alla fine di questa stagione il Real Madrid. E siccome la trattativa con la nazionale brasiliana si è arenata, allora potrebbe anche rimanere in corsa. Sarebbe un colpo di scena clamoroso. Vedremo. Intanto, Allegri, è da escludere.