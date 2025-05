Da Torino a Roma, rinforzo da 15 milioni

Da Torino a Roma c’è in ballo un rinforzo importante che vale 15 milioni di euro: per Ghisolfi poteva essere una chance di risolvere un problema atavico

In Italia non ci sono solo i giallorossi a seguire un profilo che sembra essere arrivato al momento del grande salto. Considerando che stiamo parlando di un difensore, ancora piuttosto giovane, la cifra è comunque già piuttosto elevato. Ora la Roma sembra in svantaggio.

Giocatori da prendere per Ghisolfi nella prossima finestra estiva ce ne sono fin troppi. Il ds francese dovrà essere bravissimo nel trovare delle soluzioni a carenze strutturali che affliggono la rosa da diverso tempo. Un problema può essere senza dubbio il budget di mercato, che non sarà altissimo, almeno di una clamorosa e insperata qualificazione alla prossima Champions League. Uno dei ruoli da cui si partirà per la campagna di rafforzamento è senza dubbio quello del difensore centrale. Lì la partenza di Hummels, ormai certa, il mancato riscatto di Nelsson e l’addio di Hermoso (a giugno diventerà a titolo definitivo al Leverkusen o altrove), impongono almeno due arrivi.

Si è parlato tanto di Leonardo Balerdi dell’OM, che con De Zerbi ha giocato un’ottima stagione (prima dell’infortunio). In passato si era fatto anche il nome di Facundo Medina del Lens, vecchio club di Ghisolfi, oltre a Mosquera, giovane del Valencia. Parlando però di latini e argentini, in orbita giallorossa era transitato anche il nome di Marco Di Cesare.

Il Torino insiste per un vecchio obiettivo della Roma: tentativo per Marco di Cesare del Racing

Marco Di Cesare, classe 2002, è un difensore centrale argentino, con passaporto italiano, del Racing Avellaneda con cui ha vinto anche la Copa Sudamericana. Cresciuto nell’Argentinos Junior, Di Cesare ha collezionato 31 presenze con l’attuale club argentino ed è entrato in pianta stabile fra i convocati della nazionale Under 23, con Scaloni che lo monitora per il salto con la maggiore. Di piede destro, Di Cesare è abituato a giocare nella difesa a tre, qualcuno lo ha paragonato in patria a Leonardo Bonucci, per la sua buona capacità di impostazione.

La Roma ha provato ad avanzare un’offerta in passato e ora tutto tace. Anzi in realtà, secondo quanto riportato dai colleghi argentini di dsportsradio, su Di Cesare si è fatto forte il pressing del Torino di Urbano Cairo. La richiesta del Racing è di 15 milioni di euro, con i granata che vorrebbero spendere meno. Chissà se Ghisolfi proverà ad inserirsi con un rilancio o se sta già guardando altrove.