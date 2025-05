Infortunio Pellegrini, lesione grave e lungo stop

Lorenzo Pellegrini non può sorridere dopo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto questa mattina: per lui si tratta di un lungo stop per infortunio muscolare

Il capitano giallorosso si era fermato durante l’allenamento per un dolore che si è rivelato essere più grave del previsto. Durante questa volata finale il mister Ranieri dovrà fare i conti con un’altra defezione. Chissà se giocherà ancora con la maglia della Roma.

La Roma sta preparando la delicatissima trasferta di Bergamo, dove proverà a giocarsi le residue chance di qualificazione in Champions League contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Le possibilità di centrare il quarto posto non sono molte, perché oltre al calendario c’è anche il discorso della differenza reti nei confronti della Juventus, impegnata con la Lazio. Di certo questa terz’ultima giornata sarà decisiva, considerando che si gioca anche Milan-Bologna, questa sera. Una volta entusiasmante e snervante che Ranieri dovrà affrontare però senza un altro giocatore importante. Dopo aver perso Paulo Dybala ormai da un mesetto, il tecnico di San Saba ora deve fare i conti con l’infortunio di Lorenzo Pellegrini, che ha concluso anzitempo la stagione.

Al di là del rendimento altalenante del capitano giallorosso, ci sarà una soluzione in meno per l’undici titolare, considerando che alla fine il numero 7 è spesso partite dall’inizio nelle ultime settimane.

Pellegrini si ferma: infortunio più grave del previsto e stagione finita

Secondo le analisi svolte da Lorenzo Pellegrini nella mattinata di oggi, l’infortunio muscolare accusato in allenamento sarebbe più grave del previsto. Si tratta di un problema che interessa anche il tendine della coscia. Si parla, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo sito, di uno stop di circa due mesi e quindi l’automatica fine anticipata della sua stagione. Il capitano della Roma quest’anno ha segnato solo 2 gol e fornito 1 assist in campionato, rimanendo ben al di sotto delle medie delle passate stagioni.

Dopo aver accusato questo fastidio nella seduta di ieri si temeva qualcosa di serio per lui e ora gli esami avrebbero confermato i timori. Chissà se quella con la Fiorentina sarà stata la sua ultima presenza con la maglia giallorossa, visti i rumors di mercato che lo riguardano.