Nuovo allenatore Roma, ci siamo: Dan Friedkin a Trigoria

Friedkin a Trigoria per l’annuncio del nuovo allenatore: in città sale la febbre per la scelta. Tutti vogliono Allegri. Cosa sta succedendo

L’aereo del presidente Dan Friedkin è atterrato a Fiumicino ieri. E tutti, adesso, si aspettano l’annuncio del nuovo allenatore. Sì, perché nel quando arriva in città, lo sappiamo, lo abbiamo visto nel corso dei mesi scorsi, succede sempre qualcosa.

Certo, c’è da dire che nessuno a Trigoria ha confermato la presenza del numero uno della società, ma è evidente che il momento è quello giusto per prendere una decisione e annunciarla al popolo giallorosso che, anche sotto il post apparso ieri dopo l’elezione del Papa, ha chiesto a gran voce il nuovo tecnico. Ormai nessuno sta più nella pelle, soprattutto perché il nome che circola al momento, quello più caldo, porta a Massimiliano Allegri. Il sogno di molti tifosi.

Friedkin a Trigoria: si sogna Allegri

“Lui a Roma c’è da un paio di giorni, ufficialmente, per veder giocare domani sera l’amico Jannik Sinner. Singolare che la sua presenza coincida con quella dell’arrivo dell’aereo di Dan in Italia che in tarda serata è volato a San Marino”, scrive Il Messaggero in edicola questa mattina.

Che, comunque, mette in evidenza anche un’altra questione: il fatto che Allegri sia corteggiato dal Milan e anche dal Napoli con De Laurentiis che lo ha messo nel mirino in caso di addio di Conte, destinazione Juventus. Ma, viene messo ancora nero su bianco, che se la Roma dovesse arrivare in Champions – il quarto posto non è un sogno, ma realtà e tutto potrebbe succedere quando mancano tre partite alla fine della stagione – allora sì che Allegri diventerebbe il candidato numero uno, soprattutto perché i Friedkin potrebbero decidere di investire sul mercato una somma importante, per rendere la squadra davvero competitiva.

Insomma, la situazione è chiara e l’arrivo di Dan in città fa salire la temperatura. Con la febbre che al momento porta un nome: Massimiliano Allegri. Forse è il momento.