Affare da 25 milioni, ha già detto sì: la Roma non ha altra scelta

Al mercato non interessa quanto sia delicato il finale di stagione per diverse squadre. Continua a lanciare le sue indiscrezioni senza sosta.

Si avvicina per la Roma la sfida di lunedì sera a Bergamo contro l’Atalanta. La prima di tre autentiche finali che potrebbero lanciare i giallorossi in Champions League.

In questo periodo l’atmosfera è particolarmente frizzante a Trigoria. La scalata in classifica della Roma, dalle angoscianti posizioni assai prossime ai confini della zona retrocessione fino alle ‘incredibili’ posizioni, per via dello scellerato inizio, che ‘sanno’ di Champions, ha entusiasmato i tifosi giallorossi. Un entusiasmo tale che ha coinvolto anche il primo tifoso della formazione capitolina.

Lo sbarco di Dan Friedkin a Trigoria è denso di significati e rappresenta un’ulteriore spinta, qualora ve ne fosse ancora le necessità, di spingere sull’acceleratore in queste ultime tre gare ufficiali. Poi sarà mercato e la proprietà americana appare intenzionata a ‘contribuire’ concretamente alla continua e costante crescita della Roma. Il mercato ha iniziato a muovere i suoi fili e qualcuno di questi interessa direttamente anche la società giallorossa.

25 milioni di euro. Il prezzo è giusto e vola via

La Roma della prossima stagione avrà un volto probabilmente assai diverso dall’attuale. O forse no. Tutto, o quasi, dipenderà, dalle idee di colui che andrà a sostituire Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa.

Cambia l’allenatore della Roma e cambiano, forse, anche parte degli obiettivi giallorossi. Facundo Medina, classe 1999, difensore del Lens e della nazionale argentina, è stato accostato timidamente alla Roma. Secondo quanto risulta a footmercato.net, per il difensore argentino il futuro prossimo potrebbe essere invece sempre il Ligue 1. Il Marsiglia sembra infatti voler puntare forte sul difensore del Lens.

Operazione resa ancora più interessante dal fatto che il difensore argentino è in procinto di diventare cittadino francese e pertanto a breve non sarà più considerato un giocatore extracomunitario. Operazione comunque non facile dal momento che il Lens non si accontenterà di una cifra inferiore ai 25 milioni di euro. Il contratto di Facundo Medina con il Lens scadrà a giugno 2028.