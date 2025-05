Calciomercato Roma, firma a zero nella Capitale: Juventus tradita

Calciomercato Roma, firma a zero nella Capitale e anche la Juventus è tradita. Ecco cosa sta succedendo attorno al colpo in mezzo al campo

Ci sono diversi calciatori che sono alla fine del proprio contratto con i rispettivi club. E che ovviamente si possono muovere a parametro zero. Che poi, lo sappiamo, sono pure quelli che attirano le attenzioni di molte società: mettere un innesto senza spendere un euro per il cartellino piace a tutti.

E questo non solo è un elemento di discussione in Italia, ma anche in Premier League, a quanto pare. Perché un centrocampista accostato alla Juventus e alla Roma – ma pure il Napoli, secondo CaughtOffside, ci ha pensato – sarebbe entrato nel mirino di una delle squadre più importanti del massimo campionato inglese che avrebbe messo la freccia, sempre secondo il sito citato prima, rispetto alle contendenti.

Calciomercato Roma, Gomes al Tottenham

Il profilo in questione è quello di Angel Gomes, centrocampista inglese del Lille, che si avvicina alla scadenza del suo contratto. Si è parlato con una certa insistenza della Juventus, ma adesso c’è il Tottenham sulle sue tracce. Gli Spurs, che si giocheranno la finale di Europa League contro il Manchester United, hanno fatto un tentativo importante. E si pensa, in Inghilterra, che possa andare a buon fine.

Non viene nemmeno escluso un ritorno al Manchester United: sì, perché Gomes nel corso della sua prima parte di carriera, quando era giovanissimo, ha giocato per i Red Devils. Ma è difficile, complicato, e adesso ci sarebbe appunto la squadra della capitale inglese davanti a tutti. Su Gomes, come sappiamo, c’è stato anche l’interesse della Roma. E forse c’è ancora, soprattutto perché come detto prima sarebbe un colpo a parametro zero incredibile. Ma il richiamo della terra natia potrebbe fare la differenza. Vedremo.