Dalla Roma all’Inter, plusvalenza pazzesca: assegno da 80 milioni

Ecco le ultime su un affascinante domino di operazioni che porterebbe ad una profonda metamorfosi della massima lega italiana

La finestra del mercato estiva è pronta a colpire nel profondo le fondamenta delle varie big nostrane, attualmente occupate a concludere una stagione semplicemente scoppiettante, il cui esito è ancora incerto. Gli obiettivi più prestigiosi del campionato (scudetto e qualificazione in Champions) sono ancora in palio e, in particolare per la qualificazione in Champions vi sono ancora una sorprendente quantità di squadre in corsa.

La gran parte di queste hanno in programma una profonda metamorfosi, anche e soprattutto per via dell’inevitabile valzer di panchine che modificherà radicalmente le velleità tattiche di alcuni club e, dunque, le esigenze in termini di rosa.

L’unica squadra che, anche in relazione agli ultimi avvenimenti, dovrebbe quasi sicuramente mantenere l’attuale allenatore presente in panchina è naturalmente l’Inter di Simone Inzaghi che, tuttavia, dovrà ugualmente rivolgersi al mercato per rinnovare un organico oramai fin troppo collaudato, a cui manca freschezza (si tratta della rosa con l’età media più alta della Serie A) e, soprattutto, ricambi in panchina.

Discorso ancor più radicale per la Roma di Florent Ghisolfi, che vedrà Ranieri abbandonare la panchina giallorossa e, dunque, dovrà subire una ristrutturazione in sintonia con le richieste e le esigenze del nuovo allenatore. In una danza di esigenze e occasioni, le strade di Roma e Inter, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero incrociarsi nel corso delle prossime settimane.

Bastoni al Barca e Inter su Ndicka per sostituirlo: le ultime

È oramai evidente e noto da anni come i vertici dell’Inter difficilmente si rivolgano al mercato come dei compratori facoltosi, ma, per esigenze di bilancio, Beppe Marotta e colleghino preferiscano giocare sul conveniente terreno dei parametri zero, anche a costo di incorrere in un monte ingaggi particolarmente esoso.

Quest’anno, tuttavia, alcuni degli esponenti della rosa ancora considerabili giovani hanno visto il prezzo del proprio cartellino schizzare alle stelle, il che potrebbe permettere ai nerazzurri di iniziare a incassare, così da ricostruire una rosa che possa prolungare il progetto Inzaghi.

Il cartellino che ha subito una delle più sorprendenti ascese di prezzo è senza dubbio alcuno quello di Alessandro Bastoni, il quale, complice le caratteristiche atipiche per un difensore centrale (o braccetto di sinistra), ha stregato diverse dirigenze europee. Tra queste, curiosamente, spicca quella del Barcellona di Hansi Flick, che ne ha saggiato le qualità in prima persona nel corso del doppio confronto valido per la semifinale di Champions.

Difatti, secondo quanto riportato da fichajes.net, pare che i blaugrana abbiano intenzione di liberarsi di Araujo (principale colpevole in ben due reti dell’Inter durante la semifinale di ritorno) e sostituirlo con un profilo di alto livello. Bastoni corrisponde a tale identikit e il prezzo potrebbe aggirarsi intorno agli 80 milioni di euro. A quel punto i nerazzurri, forti di una plusvalenza storica, potrebbero rivolgersi altrove per comprare un sostituto. Sarebbe in questo momento che la Roma farebbe la sua comparsa nello scacchiere, dato che Evan Ndicka è tra i difensori più ricercati d’Europa e i vertici nerazzurri potrebbero entrate in contatto con la Roma per portare ad Appiano Gentile un calciatore rapido, affidabile e sufficientemente tecnico.