Friedkin ci mette la faccia: stretta di mano con Svilar

Emergono segnali di rilievo in merito al futuro di Mile Svilar. Ecco le ultime provenienti direttamente da Trigoria.

Ciò che era impensabile è già avvenuto e, adesso, l’eventuale qualificazione in Champions non farebbe altro che alimentare ulteriormente quella persistente sensazione di miracolo che nelle ultime settimane ha permeato il popolo giallorosso tra i vicoli della città eterna.

Difatti, che Ranieri riesca o meno ad acciuffare il quarto posto, ciò che è certo è che i tifosi giallorossi non potranno che ringraziare in eterno il tecnico nato a Testaccio, grazie al quale la zona retrocessione e le continue umiliazioni e contestazioni sono divenute improvvisamente un lontano ricordo, che ha lasciato spazio alla speranza che Ranieri e colleghi riescano a garantire ai giallorossi un futuro degno di quanto avvenuto nella seconda parte dell’anno.

Per farlo occorrerà alimentare una radicale ristrutturazione, che non colpirà semplicemente la panchina lasciata vuota da Ranieri, ma andrà naturalmente a coinvolgere la rosa – che dovrà adattarsi alle rinnovate esigenze del prossimo allenatore – e alcuni ruoli dei vertici giallorossi, rimasti scoperti dopo il terremoto che ha colpito i giallorossi nel corso della stagione in corso. Intanto giungono novità direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini su uno dei temi più chiacchierati e delicati che andrà affrontato nel corso dell’imminente mercato estivo.

Friedkin stringe la mano a Svilar: le ultime

Se un anno fa qualcuno avesse previsto che nel giro di qualche mese Mile Svilar sarebbe divenuto non soltanto titolare fisso della Roma, ma anche e soprattutto uno dei portieri più richiesti d’Europa, probabilmente la gran parte dei presenti si sarebbe messa a ridere, ma, ad oggi, l’estremo difensore serbo sembrerebbe avere il coltello dalla parte del manico.

I vertici giallorossi sembrerebbero infatti costretti a rivedere radicalmente il contratto del portiere giallorosso, che, nel caso in cui non ricevesse quanto chiesto, si ritroverebbe con l’imbarazzo della scelta per il proprio futuro.

In tal senso emergono segnali di ottimismo dalla gita di stamane compiuta dal presidente Dan Friedkin al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove, oltre a ridere e scherzare con Ranieri e Ghisolfi, il magnate americano, secondo quanto riportato da LaRoma24, avrebbe anche parlato e stretto la mano a Svilar.