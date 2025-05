Nuovo allenatore Roma, niente Allegri: sorpasso UFFICIALE e cifre bomba

Emerse novità di rilievo nelle ultime ore in merito alla tanto chiacchierata corsa al successore di Claudio Ranieri per la panchina della Roma

L’esito della prossima giornata di campionato dovrebbe risultare particolarmente impattante per la conformazione finale della classifica della massima lega italiana, i cui principali obiettivi (ovvero lo scudetto, la zona Champions e a seguire quella Europa League e Conference) sembrerebbero essere ancora ampiamente in gioco.

In tal senso la qualificazione alla Champions risulta senza dubbio alcuno il traguardo più combattuto, dato che in questo momento a giocarsi un posto tra le prima quattro vi sono ancora Juventus, Roma, Lazio, Bologna e Atalanta. Nel corso del weekend tutte le squadre appena citate andranno ad affrontarsi, il che potrebbe generare un vero e proprio terremoto in classifica, con distacchi che potrebbero rivelarsi incolmabili nelle ultime due giornate rimanenti.

L’esito definitivo della classifica non peserà soltanto sul bilancio di fine stagione, ma anche e soprattutto sui propositi per l’estate in arrivo, durante la quale si prevede che andrà in onda una profonda metamorfosi dell’attuale assetto della massima lega italiana.

Una rivoluzione che per gran parte delle big partirà dalla scelta di un nuovo allenatore, dato che le voci di corridoio e alcune conferme ufficiali hanno reso oramai esplicito e inevitabile l’avvio di un nuovo valzer di panchine, che, oltre ai protagonisti già presenti, coinvolgerà anche quegli allenatori attualmente fermi ai box (come Allegri e Sarri) e quei tecnici attualmente impegnati all’estero, le cui ipotesi di ritorno in Serie A sono tornate ad invadere le pagine dei quotidiani sportivi (vedi Ancelotti, De Zerbi, Farioli ecc…). Spicca in tal senso la ricerca che Sir Claudio Ranieri e colleghi stanno portando avanti per assicurare alla Roma un degno successore e, nelle ultime ore, sono emersi aggiornamenti pronti a modificare nuovamente le aspettative del popolo capitolino.

Allegri esce dai radar giallorossi? Previsioni ribaltate

I nomi attualmente in orbita intorno al pianeta Roma sono svariati, con in particolare quattro figure che nelle ultime ore stanno monopolizzando le previsioni e le chiacchiere tra i vicoli della città eterna.

Tra i quattro candidati principali spicca una divisione piuttosto netta, che vede da una parte la presenza di tre allenatori notoriamente appartenenti alla cosiddetta fazione dei ‘giochisti’, tutti caratterizzati da un approccio particolarmente in linea con il calcio contemporaneo, dall’altra ecco uno strenuo difensore di quella tanto discussa e divisiva gestione pragmatica della squadra, che punta più al risultato che al guardarsi soddisfatti allo specchio.

Stiamo naturalmente parlando di Massimiliano Allegri per quanto concerne l’unico esponente della cosiddetta categoria dei ‘gestori’ e di Xavi, Fabregas e Farioli per quella dei ‘giochisti’.

Secondo le ultime stime dei bookmakers di Sisal in pole position vi sarebbe attualmente l’ex allenatore del Barcellona, con a seguire l’attuale tecnico del Como, poi Farioli e, al quarto posto a quota 6.00 (triplicata rispetto ad una manciata di ore fa) ecco Massimiliano Allegri.