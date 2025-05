Scambio e cash, Chiesa torna in Serie A: fumata nerazzurra

Emergono novità di rilievo sul chiacchierato avvenire di Federico Chiesa, il quale sembrerebbe pronto a tornare in terra nostrana

Se la scorsa estate vi è apparsa come una sessione di calciomercato particolarmente frenetica e avvincente, vi consigliamo di prepararvi alla prossima finestra di mercato, durante cui la sensazione è che avverranno talmente tanti ribaltamenti di fronte da rendere sostanzialmente irriconoscibili le varie big nostrane ai blocchi di partenza della Serie A 2025/26.

Sarà certamente questo il caso della Roma di Sir Claudio Ranieri, il quale abbandonando la panchina giallorossa darà il via ad una radicale metamorfosi sia per quanto concerne la conformazione dell’organico che dei vertici capitolini.

Le variabili pronte a movimentare il calciomercato estivo sono innumerevoli e vanno dal valzer di allenatori in programma, alle numerose pedine pronte a cambiare casacca, all’esito finale della classifica della stagione in corso, che sancirà per forza di cose il potere di acquisto o meno di alcune società. Tra le pedine più chiacchierate delle ultime settimane vi è senza dubbio Federico Chiesa, la cui opaca esperienza tra le fila dei Reds del Liverpool ha riacceso le voci relative ad un possibile ritorno in Serie A.

Scambio Chiesa-Lookman: l’Atalanta riflette

Rapido sia nel breve che nel lungo, sufficientemente tecnico, dotato di un discreto senso del gol e, soprattutto, straordinariamente determinato… questo è Federico Chiesa, il quale, sfortunatamente negli ultimi anni ha visto minate tutte le qualità sopracitate per via di una serie di fastidiosi infortuni che ne hanno disinnescato l’efficacia in campo.

Quattro misere apparizioni nel campionato inglese sembrerebbero suggerire che il figlio d’arte ex Juve possa fare presto ritorno nella terra natia e, di recente, sono emerse indiscrezioni su un possibile scambio che avrebbe dell’incredibile.

Le possibilità che Ademola Lookman resti a Bergamo anche per la prossima stagione sono a dir poco scarse e, consapevoli di ciò, i vertici dell’Atalanta punteranno a ottenere il massimo dalla sua cessione. In tal senso potrebbe far comodo chiudere uno scambio che garantisca ai bergamaschi un conguaglio economico e, allo stesso tempo, un sostituto immediato, che raccolga il testimone della freccia nigeriana.

Ecco che, secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, stanno salendo le probabilità di uno scambio Lookman-Chiesa, che, tuttavia, porrebbe le proprie basi sulla permanenza di Gian Piero Gasperini, ovvero l’unico considerato in grado di rilanciare il futuro di Chiesa grazie ad un sistema di gioco e una preparazione che risulta spesso rigeneratrice per talenti disorientati.