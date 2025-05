Addio Thuram, arriva Gyokeres: comunicazione improvvisa

L’Inter ha conquistato la finale di Champions League e non intende mollare lo scudetto al Napoli. Intanto però il mercato turba la quiete della Pinetina.

Il Milan gli ha soffiato prima la Supercoppa italiana poi la finale di Coppa Italia. L’Inter, però, è riuscita a ritrovare la retta via e ha intanto conquistato la finale di Champions League. La seconda negli ultimi tre anni.

Il campionato è ancora lì, a tre giornate dalla fine. E c’è ancora un Napoli da superare. Eppure è difficile imbrigliare una mente che appare fatalmente spinta in direzione di Monaco di Baviera dove il prossimo 31 maggio i ragazzi di Simone Inzaghi affronteranno il PSG di Luis Enrique e di Gigio Donnarumma.

Il portierone di Castellammare di Stabia, più volte accostato proprio alla società nerazzurra, rappresenta uno spauracchio per l’Inter. Nel frattempo il campionato di Serie A è arrivato alle ultime decisive battute, la Champions League è prossima ormai all’atto finale e, tutt’attorno, ecco le inconfondibili voci del calciomercato.

Mercato Inter con la possibile perdita di Marcus Thuram

L’Inter delle ultime stagioni è stata plasmata dalle mani sapienti di Beppe Marotta coadiuvato da Piero Ausilio. L’attaccante francese Marcus Thuram rappresenta uno dei capolavori assoluti di casa Inter.

Soffiato ai cugini del Milan ed arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, il primogenito dell’ex fuoriclasse di Parma e Juventus, Lilian, Marcus Thuram si è rivelato pedina fondamentale nello scudetto dell’Inter. Una pedina talmente di valore che ha su di sé gli occhi di diversi top club europei. L’Arsenal di Mikel Arteta intende acquisire un grande attaccante per la stagione 2025-26. Accanto a Dusan Vlahovic vi è anche Marcus Thuram.

Non soltanto, però, verrebbe da aggiungere. Il perché ce lo illustra chiaramente caughtoffside.com. L’Arsenal avrebbe infatti messo gli occhi su Viktor Gyokeres, classe 1998, attaccante dello Sporting Lisbona e della nazionale svedese. Operazione di elevato spessore, anche economico, dal momento che l’attaccante dello Sporting ha una clausola rescissoria che sfiora i 100 milioni di euro. I Gunners sono arrivati ad offrire 75 milioni di euro.

L’Arsenal teme, però, la pericolosa concorrenza del Chelsea che potrebbe presentare al club lusitano un’offerta economica migliore. Un grande attaccante, Viktor Gyokeres, per due grandi club, Arsenal e Chelsea. Quale allora il destino di Marcus Thuram e Dusan Vlahovic? Per novità non occorrerà attendere ancora molto.