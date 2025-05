Conto alla rovescia Svilar: la firma è imminente

Il presente della Roma viaggia su due linee parallele. Fine stagione con obiettivo Champions League e stagione prossima con le scelte da fare.

L’Atalanta è il primo gradino di una scalata insperata e per questo ancora più attraente. Il miracolo ranieriano è stato capace di questo e per questo il popolo romani lo ringrazierà a prescindere.

A prescindere che la qualificazione in Champions League arrivi o non arrivi. Soltanto ieri, nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro gli orobici Claudio Ranieri ha tenuto a sottolineare come la classifica finale dei giallorossi non condizionerà i piani della proprietà americana. Si continuerà, comunque, ad investire per continuare a crescere.

E per continuare a crescere occorre iniziare a pianificare il futuro. Non si conosce ancora il nome del nuovo allenatore che andrà a sostituire Claudio Ranieri, almeno non è stato reso ancora pubblico. Da lui, ma non soltanto, si attendono le nuove direttive che guideranno la campagna acquisti-cessioni della Roma.

Il futuro di Mile Svilar è deciso

Claudio Ranieri lascia un’eredità pesante ed un importante lavoro. Numerosi i giocatori ‘cresciuti’, in tutti i sensi, sotto le cure dell’ex tecnico del Cagliari.

Una grande squadra si fonda sempre su una grande difesa. Ed una grande difesa si affida completamente alle mani di un grande portiere. La Roma ha tra i suoi Mile Svilar, forse il miglior numero uno dell’intera Serie A e profilo appetito da diversi grandi club sparsi in giuro per l’Europa.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione che riguarda il futuro del portiere giallorosso. Sulla ‘rosea’ si parla di un Mile Svilar: “di cui è imminente il rinnovo“. Parole che si legano a quanto asserito da Claudio Ranieri, in veste non soltanto di allenatore ma già di dirigente, dopo la vittoria della Roma sulla Fiorentina:

“Nessun timore di perderlo. Noi lo vogliamo ancora con noi e lui vuole restare. E poi ha un contratto fino al 2027…”. Mile Svilar e la Roma ancora insieme per continuare a crescere. Insieme.