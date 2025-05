‘Diavoleria’ Roma: sì a 24 milioni di euro

Il calciomercato estivo è pronto a ribaltare vigorosamente l’organico della Roma di Florent Ghisolfi. Ecco le ultime

La sessione di mercato estiva in arrivo sarà indubbiamente una delle più frenetiche e affascinanti del recente passato giallorosso, anche e soprattutto per via del tanto chiacchierato cambio di allenatore che causerà di riflesso un terremoto per quanto concerne la conformazione dell’organico.

Sostanzialmente ogni componente della rosa verrà passato al vaglio di un’attenta analisi dei costi-benefici e della relativa importanza all’interno dell’economia tecnico-tattica desiderata dal nuovo allenatore, il che non lascerà scampo a nessuno, neanche a chi è attualmente considerato un cosiddetto senatore.

L’atmosfera di rivoluzione è palpabile e di recente sono emerse nuove indiscrezioni in grado di movimentare ulteriormente il calciomercato giallorosso. Qualcuno potrebbe pensare che la convivenza di Tommaso Baldanzi, Matias Soulé e Paulo Dybala abbia saturato gli slot da attaccante mancino disponibili nella rosa giallorossa, tuttavia vi è da considerare la natura condivida dai tre nomi appena citati: si tratta in tutti e tre i casi di calciatori particolarmente abili nello stretto, caratterizzati da una tecnica fuori dal comune e dalla propensione a dialogare con qualità tra le linee.

A tutti e tre, tuttavia, manca una caratteristica che potrebbe risultare necessaria al nuovo tecnico giallorosso: la capacità e la propensione ad attaccare lo spazio con esplosività e costanza.

Antony nel mirino della Roma: lo United fissa il prezzo

Alla Roma potrebbe dunque occorrere un corridore alla Federico Chiesa e, in tal senso, sono emerse novità in merito al futuro di Antony, il cui legame con il Manchester United sembrerebbe oramai irrecuperabile.

Secondo quanto riportato da Football Insider, neanche la luccicante stagione compiuta al Real Betis avrebbe convinto i vertici dei Red Devils, attualmente intenzionati a vendere Antony anche a costo di perdere gran parte dell’ingente investimento compiuto nel 2022 a favore dell’Ajax (86 milioni di sterline).

Il prezzo fissato dagli inglesi dovrebbe infatti aggirarsi tra i 20 e 30 milioni di sterline, il che potrebbe alimentare ulteriormente l’interesse manifestato dalla Roma nei confronti dell’ala classe 2000.