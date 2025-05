Nuovo allenatore Roma, c’è la comunicazione: chiusura definitiva

Emergono importanti novità relative alla tanto chiacchierata corsa ad un nuovo allenatore da parte della Roma di Ranieri

Il Totoallenatore giallorosso in corso tra tifosi, appassionati e media prosegue e la totale assenza di segnali restituiti da Claudio Ranieri in merito al proprio successore sta agitando ulteriormente le acque del Tevere, con le speculazioni che non accennano a calmierarsi tra i vicoli della città eterna.

Il valzer di allenatori che coinvolgerà gran parte della panchine della Serie A non aiuta certamente a restringere il campo dei possibili eredi di Ranieri, dato che tra i possibili candidati non vi sono soltanto gli allenatori attualmente fermi ai box, ma anche quelli pronti a cambiare casacca.

Nelle ultime ore sono giunte delle conferme ufficiali in grado di fornire nuovi importanti punti di riferimento sul futuro della panchina giallorossa.

Erede Ranieri: Unai Emery ha una risposta definitiva

Sarà un gestore alla Ancelotti, alla Allegri o alla Mourinho? Sarà un giochista stile Sarri, De Zerbi o Gasperini? Neanche questo è stato possibile carpire dalle fumose dichiarazioni di Claudio Ranieri, il quale ha recentemente confermato che sarà il presidente Friedkin a dare il via per la comunicazione ufficiale del nome tanto chiacchierato.

Pare dunque che il tecnico in questione sia già stato scelto e, nelle ultime ore, sarebbe stato direttamente uno dei candidati nominati negli scorsi mesi a negare le voci in merito ad un possibile approdo nella capitale.

Stiamo parlando di Unai Emery, ovvero l’attuale allenatore del frizzante Aston Villa di Marcus Rashford e Marco Asencio, il quale sembrerebbe avrebbe dichiarato perentoriamente a Tele Radio Stereo: “Roma? Ora è impossibile”. Parole nette, che non accettano interpretazione e, di conseguenza, restituiscono segnali chiari a tifosi e addetti ai lavori.