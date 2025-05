Osimhen ha scelto la Juventus: accordo totale

La Juventus, che cerca disperatamente l’approdo in Champions League, prova a disegnare la sua prossima stagione puntando tutto sul campione nigeriano.

La ‘pareggite’ della Juventus la si può ormai definire come una malattia ‘cronica’. Alle 16 vittorie conseguite in questa stagione in campionato corrispondono infatti altrettante “X’. Troppe per ambire a qualcosa di importante.

A qualcosa di importante la formazione di Igor Tudor c’è andata assai vicino nella sfida dell’Olimpico contro la Lazio, scontro diretto per la qualificazione in Champions League. Il pareggio agguantato al 96esimo dagli uomini di Marco Baroni complica ulteriormente la situazione per i bianconeri.

Dalle parti della Continassa si affidano ora al residuo di ‘tracce’ bianconere presenti in Gian Piero Gasperini. La sua Atalanta ospiterà lunedì sera la Roma, altra autorevole candidata alla partecipazione alla coppa dalle grandi orecchie, e dai molti graditi denari. La Juventus spera sinceramente in un ‘aiutino’ nerazzurro.

Intanto prosegue la sua Via Crucis fatta di mancate vittorie, di infortuni e nevrotiche espulsioni.

Per Victor Osimhen Giuntoli è pronto a tutto

Una stagione che si sta malamente chiudendo e che lascia in eredità pochi punti fermi. Per la società e per la squadra. La Juventus, però, prova ad immaginare il proprio futuro prossimo.

Al futuro della Juventus ci sta pensando il direttore tecnico Cristiano Giuntoli. Quale, però, il futuro di Cristiano Giuntoli? Per l’ex direttore sportivo del Napoli la Juventus non può più permettersi scommesse di sorta. Occorre puntare su profili ‘sicuri’, affidabili dal punto di vista della personalità e del rendimento.

Quanto postato da Raffaele Auriemma sul suo profilo X sembra seguire questa linea di condotta: “Forte accelerazione della Juventus per l’acquisto di Osimhen dal Napoli. C’è l’accordo tra Giuntoli ed il nigeriano, De Laurentiis darà il suo placet a fine stagione per non perderlo a zero il prossimo anno. Finora Osimhen ha segnato 33 gol in 38 partite col Galatasaray“.

Cristiano Giuntoli ha molto da farsi perdonare dalla proprietà e dai tifosi bianconeri ed il suo ‘pupillo’ ai tempi del Napoli potrebbe risolvere non pochi problemi. Suoi e della Juventus. Il direttore tecnico bianconero sa di dover scalare una montagna altissima chiamata Aurelio De Laurentiis che gradirebbe cedere Victor Osimhen in Premier League o in Arabia Saudita.

Siamo soltanto alle schermate iniziali di una battaglia mercantile che ci accompagnerà, probabilmente, per l’intera estate. Prepariamoci.