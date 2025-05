Polveriera Juventus: accordo trovato con Guardiola

Emergono novità di rilievo in merito ad un’operazione che potrebbe influenzare radicalmente il prossimo calciomercato estivo della Juventus

La Juventus di Cristiano Giuntoli è pronta a veder cambiare radicalmente le proprie impalcature, sia sul piano societario, che su quello relativo al tecnico che molto probabilmente succederà a Igor Tudor e, dunque, anche per quanto concerne il vero e proprio organico che ogni weekend scende sul rettangolo verde con la maglia bianconera indosso.

Nonostante ad agosto in molti apparivano soddisfatti e ottimisti per la stagione 24/25, la gestione dello scorso mercato estivo da parte di Giuntoli ha poi accumulato una serie di infinite critiche da parte di addetti ai lavori, media e soprattutto dai tifosi bianconeri, i quali hanno contestato all’ex direttore sportivo del Napoli una gestione del capitale bianconero a dir poco generosa, con operazioni esose che si sono poi tradotte in un riscontro sul campo poco soddisfacente e che poco sembrava coincidere con l’entità degli investimenti.

Basti pensare in tal senso a Douglas Luiz, pagato oltre 50 milioni di euro e poi impiegato a spizzichi e bocconi, anche e soprattutto per via di un rendimento poco in linea con le aspettative. Ora, nonostante tutto (e per “tutto” intendiamo le decine e decine di milioni di euro investiti nell’ultimo anno), i vertici della Vecchia Signora sembrano pronti a inaugurare una nuova rivoluzione nel corso dell’estate e, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo su una delle operazioni che potrebbero svoltare l’estate bianconera.

Dopo Cambiaso il City posa gli occhi su Savona

L’interesse del Manchester City nei confronti di Andrea Cambiaso è oramai noto da settimane, ma ai Citizens potrebbe non bastare l’apporto di uno degli esterni più versatili e tecnici del Vecchio Continente, dato che nel corso dell’estate ci sarà da rinvigorire anche l’altro lato del campo, dove la partenza di Kyle Walker, nonostante l’età avanzata, ha indubbiamente indebolito la rosa dei citizens e ristretto le scelte di Pep Guardiola.

Ora, secondo quanto riportato da footmercato.net, pare che i vertici del City abbiano posato gli occhi su un altro esterno bianconero, stavolta solito giocare sulla fascia dove un tempo galoppava Kyle Walker.

Stiamo naturalmente parlando di Nicolò Savona, i cui miglioramenti nel corso della stagione sono stati esponenziali e, nonostante si tratti di un calciatore con caratteristiche tecniche ben diverse da Cambiaso (quest’ultimo è dotato di estro e qualità palla al piede che non sono paragonabili a quelle soltanto discrete di Savona, il quale tuttavia appare tendenzialmente più efficace in fase difensiva), pare che i vertici britannici abbiano intenzione di tastare il terreno.