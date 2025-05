Accordo raggiunto: Ancelotti ha firmato. Si chiude l’era del tecnico italiano sulla panchina del Real Madrid. Manca solo l’annuncio ufficiale

Carlo Ancelotti, stando alle informazioni riportate dal The Athletic, ha firmato il contratto con la sua nuova squadra. Si avvia, quindi, la fine dell’era del tecnico italiano al Real Madrid. L’ultima partita sarà quella del prossimo 26 maggio contro la Real Sociedad.

Il suo posto, come ormai sappiamo, verrà preso da Xabi Alonso, mentre Carlo, accostato con molta insistenza alla panchina della Roma – quasi un sogno sarebbe stato per i tifosi giallorossi – avrebbe trovato un nuovo ingaggio importante. Cambiando completamente vita rispetto a quella che è stata negli ultimi anni. La fonte è autorevole, quindi di dubbi non ce ne stanno più.

Ancelotti al Brasile: manca solo l’annuncio ufficiale

“Carlo Ancelotti nominato allenatore del Brasile. Il 65enne italiano lascerà il Real Madrid dopo l’ultima partita di Liga contro la Real Sociedad e inizierà un nuovo incarico il 26 maggio. Contratti firmati dopo trattative cordiali guidate da Diego Fernandes per la Federazione Brasiliana“. Questo si legge sul sito citato prima, quindi niente Roma per l’ex Milan e ormai quasi ex Real Madrid.

Una nuova avventura sulla panchina più ammaliante del mondo per le nazionali. Così com’è stata e com’è quella del Real Madrid per quanto riguarda i club. Ancelotti firmerà quasi sicuramente fino al prossimo Mondiale e poi si vedrà. Un dietrofront importante visto che negli ultimi giorni era uscita la notizia di una possibile destinazione araba per il tecnico italiano. Ma invece no, adesso è tutto pronto per la sua nuova avventura sulla panchina del Brasile.