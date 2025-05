Formazioni ufficiali Atalanta-Roma: un giallorosso KO, va in tribuna

Ecco i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto nel corso della sfida del Gewiss Stadium, autentico spartiacque per i giallorossi.

La Roma si gioca la stagione nella trasferta di Bergamo. Vincere contro l’Atalanta di Gasperini – un nome accostato con molta insistenza come possibile erede di Ranieri – significherebbe avere il destino nelle proprie mani.

I tre punti come sappiamo permetterebbero ai giallorossi di volare al quarto posto in classifica e mettersi alle spalle Lazio e Juventus. E poi giocarsi tutto nelle ultime due gare di campionato contro Milan e Torino. Non è ovviamente un compito semplice e soprattutto nessuno si aspettava arrivati a questo punto dell’annata – e per come era iniziata – che si potesse minimamente pensare ad un piazzamento Champions. E questo è già un fattore ed è un merito di Ranieri. Detto questo, adesso, bando alle ciance e andiamo a vedere le scelte di formazione. Problema dell’ultim’ora per il tecnico testaccino: Gollini, infortunato, andrà in tribuna.

Formazioni ufficiali Atalanta-Roma: Gollini in tribuna, ancora out Paredes

C’era praticamente un solo ballottaggio: quello in mezzo al campo tra Cristante e Paredes, vinto dal centrocampista italiano. Per il resto quasi tutte le indicazioni che arrivavano dalla vigilia sono state confermate.

Davanti a Svilar, al centro di insistenti voci di mercato, Ranieri ha scelto la solita difesa a tre composta da Celik, Mancini e Ndicka: pacchetto arretrato che ha offerto importanti garanzie in quest’ultimo scorcio di stagione. A centrocampo ci sarà nuovamente a Cristante in cabina di regia affiancato da Koné.

Sul versante mancino spazio al solito Angelino; su quello di destra agirà Rensch. La novità più importante riguarda però Soulé che agirà non sull’esterno ma a supporto di Shomurodov e Dovbyk. Ecco la formazione completa:

AS ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini (C), Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angeliño; Soulé; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini