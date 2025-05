‘Friedkin è andato a prendere Klopp’: tifosi della Roma impazziti

Nelle ultime ore sono emerse voci a dir poco rumorose in merito alla corsa al possibile successore di Sir Claudio Ranieri.

Il grande giorno è arrivato… stasera la Roma di Sir Claudio affronterà l’ostacolo più ingombrante e ostico della fase finale del proprio campionato e, complice della presenza di svariate rivali a pochi punti di distacco, un trionfo o una sconfitta potrebbero rivelarsi decisivi per la corsa a quel tanto chiacchierato quarto posto che fino ad una manciata di settimane fa appariva come una vera e proprio utopia, a cui i tifosi giallorossi potevano anelare soltanto nei propri sogni più strampalati.

Oggi la qualificazione in Champions è lì, ad un passo, ma tra i giallorossi e il definitivo compimento del miracolo c’è di mezzo il Milan di Reijnders e Pulisic, il Torino all’ultima giornata e, soprattutto, un certo Gian Piero Gasperini, le cui qualità non sono di certo nuove al popolo giallorosso.

Di recente, infatti, l’ormai storico tecnico della Dea è stato oggetto di discussione tra i vicoli della città eterna, vista la necessità da parte di Sir Claudio di trovare un degno successore e le rumorose dichiarazioni di Gasp in merito al proprio futuro lontano da Bergamo. Intanto, mentre Gasp e Ranieri valutano gli ultimi dettagli relativi al delicato match di stasera, le speculazioni sul prossimo allenatore giallorosso proseguono senza soluzione di continuità e, nelle ultime ore, alcuni indizi hanno portato la tifoseria giallorossa a ipotizzare l’impossibile.

Friedkin a Salisburgo per Klopp? I tifosi sognano in grande

Ebbene sì… nelle ultime ore in molti hanno riversato sui social le proprie speranze relative a quello che sarebbe un trasferimento semplicemente storico: Jurgen Klopp alla Roma. Le circostanze che hanno spinto il popolo giallorosso a ipotizzare che uno degli allenatori più importanti e impattanti dell’ultima decade potesse realmente essere in trattative per salire sul carrozzone giallorosso sono quelle relative all’ultimo viaggio di Dan Friedkin.

Difatti, il jet del magnate statunitense ieri ha fatto sosta a Salisburgo e, anche se Friedkin non era a bordo, in molti sui social si sono scatenati: “Sono andati a prendere Klopp”.

La città austriaca è infatti il quartier generale del gruppo sportivo di Red Bull, di cui il tecnico tedesco è attualmente responsabile per la parte calcistica che coinvolge le varie società di calcio sotto l’ombrello del gigante commerciale zuccherato. Naturalmente niente di lontanamente confermato, neanche per quanto riguarda dei possibili contatti, ma sognare, anche per i sogni più improbabili, non costa nulla.