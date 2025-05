Il ritorno è clamoroso, arriva alla Juve al posto di Giuntoli

Il ritorno è clamoroso: arriva alla Juventus al posto di Cristiano Giuntoli. Dentro i bianconeri ci potrebbe essere un’altra rivoluzione

C’è aria di profonda rivoluzione dentro la Juventus. Soprattutto se la squadra di Tudor non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sarebbe un vero e proprio bagno di sangue, per i bianconeri, non entrare tra le prime quattro: un mercato da oltre 200 milioni di euro ma evidentemente scelte sbagliate. Sia in campo con i giocatori, sia per quanto riguarda la scelta del tecnico, con Thiago Motta esonerato e con Tudor che non è riuscito a fare il cambio passo. E sono giorni davvero di riflessioni dentro la società, almeno stando alle informazioni che in queste ore sono state riportate da calciomercato.it. Riflessioni che potrebbero anche portare ad un addio di Giuntoli.

Massara torna in Italia: lo cerca la Juventus

Giuntoli è legato ai bianconeri con un contratto fino al 2028 e potrebbe anche rimanere nell’organico dirigenziale spiega il sito citato prima. Ma è evidente che in una maniera del tutto ridimensionata se la Juventus dovesse decidere di affondare il colpo per Frederic Massara. L’ex direttore sportivo del Milan, adesso al Rennes, non dirette di no al club piemontese.

E se così fosse, allora ci sarà da capire quale sarà la volontà di Giuntoli. Rimanere con compiti sicuramente importanti ma meno operativi oppure chiudere in anticipo la propria avventura dentro il club per il quale tifava da bambino? Domanda alla quale al momento non c’è nessuna risposta. C’è solamente una Juve che tra poche settimane scoprirà il proprio futuro: con la qualificazione alla Champions League allora le cose potrebbero rimanere di certo molto serene, senza quella la rivoluzione, l’ennesima dopo un solo anno, sarebbe sicuramente necessaria per cercare di tornare a livelli importanti, quelli che un club storico merita. Vedremo.