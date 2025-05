Inter sottosopra: 35 milioni dai Friedkin e addio dopo la finale

L’Inter sta cercando di resistere ma per colpa dei Friedkin dovrà rinunciare ad un pezzo pregiato subito dopo la finale: sul piatto ci sono 35 milioni di euro

Beppe Marotta deve tenere gli occhi puntati sul bilancio, nonostante i potenti introiti di questa stagione e quello che sarà il bottino per il primo Mondiale per Club. Non è esclusa una cessione davvero importante, che guarda caso interessa parecchio ai Friedkin.

C’è un modo di fare dei Friedkin con la Roma e uno con l’Everton. Nell’ultimo periodo i tifosi si sono resi conto della differenza di approccio da parte dei proprietari americani con i due club che attualmente posseggono. Alle lungaggini della Capitale si risponde con una magnifica efficienza Oltre Manica. La ricerca del CEO è durata per i Blues solo poche settimane, così come l’ingresso di ben due soci di minoranza. Allo stesso modo anche il mercato sembra procedere con ben altre disponibilità sulle rive del Mersey, anche considerando il fatturato più alto dei club di Premier.

C’è tra l’altro da un punto di vista tecnico la stessa necessità per l’Everton e la Roma, ovvero quella di reperire dei difensori centrali il prima possibile. Anche Moyes deve rifare quasi sostanzialmente il suo reparto arretrato e sta cercando profili che possano essere forti e di prospettiva. Una delle piste più concrete porta proprio in Italia e in particolar modo all’Inter.

I Friedkin hanno messo Bisseck nel mirino: l’Everton pronto a sborsare 35 milioni

L’Everton, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, avrebbe messo gli occhi (e anche qualcosa di più) su Yann Bisseck, centrale classe 2000 dell’Inter e della nazionale tedesca. Bisseck si sta dimostrando all’altezza della situazione e in questa stagione è stato spesso titolare con Inzaghi. Anche in Champions League sta dando il suo contributo e questo non si può disconoscere. La finale è un traguardo importantissimo e potrebbe essere anche il suo ultimo atto con la maglia nerazzurra.

Bisseck è arrivato all’Inter dai danesi dell‘AGF Aarhus all’inizio della scorsa stagione e da allora ha collezionato 64 presenze con il club, con quattro gol e cinque assist. Se come sembra l’Everton metterà veramente 35 milioni di euro sul piatto, Marotta non potrà far altro che avallare la trattativa, consegnando il difensore teutonico tra le braccia dei Friedkin.