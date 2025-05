Osimhen, Juve travolta dall’ex: offerta UFFICIALE di 75 milioni

La complicata, nonché assolutamente deludente, stagione della Juventus potrebbe trovare un’ulteriore complessa appendice sul mercato.

Come ripartire? E da chi? Domande che stanno risuonando, rumorosissime, nelle stanze della Continassa ed ancora più in alto, zona EXOR, proprietaria della Juventus.

Il profondo rinnovamento attuato in estate, ed abbondantemente pagato, lasciava presagire un periodo di naturale assestamento ma la qualità, teorica, lasciava poi spazio ad un più che cauto ottimismo. Le prime buone prestazioni hanno alzato ancor più l’asticella delle attese salvo poi crollare tutto addosso, asticella ed attese, a Thiago Motta ed alla sua squadra.

La Juventus è sempre la Juventus e pertanto può, e deve, provare a rilanciarsi. Vi è da fare la scelta riguardante il nuovo tecnico cui affidare un organico possibilmente competitivo. Sul tecnico, dopo il ‘fiasco’ chiamato Thiago Motta, è difficile che Cristiano Giuntoli abbia voce in capitolo. Sulla scelta dei giocatori il suo parere può risultare ancora determinante.

Su un nome soprattutto.

La Juventus non molla la pista Osimhen

Il direttore tecnico della Juventus è chiamato in estate a realizzare un duplice miracolo di mercato. Da un lato cedere al giusto prezzo, quale? un attaccante come Dusan Vlahovic i cui numeri più rilevanti non riguardano le reti realizzate bensì soltanto il suo lauto stipendio.

Dall’altra provare a portare a Torino il sostituto del classe 2000 serbo e per Cristiano Giuntoli il nome giusto è uno soltanto: Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray ma ancora di proprietà di Aurelio De Laurentiis. Proprio il club turco non intende mollare l’attaccante nigeriano e cercherà di trovare un accordo con il club partenopeo.

Una conferma delle intenzioni del Galatasaray arrivano dalle parole del centrocampista gabonese ma di cittadinanza francese, Mario Lemina, per due stagioni, 2015-2017, giocatore della Juventus, ora protagonista tra le fila del club turco:

Il pensiero di Mario Lemina è stato riportato da ntvspor.net: “È uno dei migliori attaccanti al mondo. Stiamo procedendo verso i nostri obiettivi. Il Galatasaray vorrà che rimanga, ma è una sua decisione, dobbiamo rispettarla“. La clausola da 75 milioni di euro fissata dal Napoli per il suo attaccante è valida soltanto per l’estero. Perfetta, quindi, per il Galatasaray.

Non per Cristiano Giuntoli, e per la Juventus. Se la società bianconera vorrà davvero puntare su Victor Osimhen occorrerà volare ancora più in alto con il prezzo. John Elkann permettendo.