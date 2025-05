Roma e Milan, verdetto Fabregas: irrompe Ancelotti

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato e frenetico valzer di allenatori che coinvolgerà gran parte della Serie A

Il valzer di panchine programmato per le prossime settimane vedrà certamente coinvolta l’interezza della parte sinistra della classifica e, anche se ormai si conoscono a menadito i nomi presenti sulla lista degli invitati, appare a dir poco difficile pronosticare quali saranno le coppie sulla pista da ballo e quali i possibili ribaltamenti di fronte.

Ciò che è certo è che i tifosi e gli appassionati della massima lega italiana non si annoieranno, visto e considerato che, in confronto a quanto dovrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi, la scorsa estate oggi appare come un timido banco di prova delle profonde metamorfosi che si stanno prefigurando.

Partendo dal presupposto che si farebbe prima a citare quelle pochissime società sicure di trattenere il proprio allenatore anche per la prossima stagione, ogni movimento e trasferimento, anche se apparentemente estraneo alle big nostrane o relativo a club esteri, appare decisivo per riscrivere le previsioni relative alle varie panchine delle grandi della Serie A.

Si tratta di un domino che, seppur disordinato e imprevedibile, rimane comunque interconnesso e, dunque, la caduta di un singolo pezzo non potrà che influenzare la stabilità dei restanti. In tal senso sono emerse novità di rilievo nelle ultime ore per quanto concerne il futuro della panchina giallorossa, dove tra una manciata di settimane dovrà accomodarsi il successore di Sir Claudio Ranieri.

Ancelotti Jr al posto di Fabregas: le ultime

Dalla frizzante proposta offensiva di Gian Piero Gasperini alla concretezza di Massimiliano Allegri, passando per la raffinatezza tattica di Maurizio Sarri, fino ad arrivare alla fine gestione psicologica di Carlo Ancelotti… nelle ultime settimane sono state numerose e rumorose le speculazioni relative a colui che andrà a raccogliere il bollente testimone di Claudio Ranieri e, nelle ultime ore, sono emerse novità su alcuni dei candidati più chiacchierati dell’ultima settimana.

Di recente sia Cesc Fabregas – senza dubbio appartenente al gruppo dei cosiddetti ‘giochisti’, dunque più interessato a attaccare che a difendere – che Davide Ancelotti sono stati accostati alla panchina giallorossa e, come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che i destini dei due sia legato.

Difatti, secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo, nel caso in cui Ancelotti Jr dovesse realmente iniziare la sua carriera da allenatore (sino ad oggi ha fatto il secondo del padre al Real, con il compito di riportare a Carlo le caratteristiche tecniche della squadra avversaria e di studiare le nuove tendenze del calcio contemporaneo), il lago di Como potrebbe essere una destinazione probabile. Il tutto naturalmente nel caso in cui si dovesse confermare l’addio di Fabregas dal club lombardo.

Su questo punto i colleghi de La Gazzetta evidenziano la possibilità che l’ex centrocampista del Barcellona possa attendere l’uscita di Conceicao dal Milan, il che assicurerebbe da subito a Fabregas una panchina blasonata, una rosa di alto livello (Reijnders e Pulisic su tutti) e l’accesso a fondi di investimento notoriamente generosi. Una prospettiva in cui la Roma rimarrebbe a bocca asciutta, dato che sia Ancelotti Jr che Fabregas sono stati recentemente accostati alla panchina giallorossa.