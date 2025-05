Scambio con Vlahovic e nuovo attaccante bianconero: bomba da 100 milioni

Arriva una notizia clamorosa che riguarda la Juventus e in particolar modo la situazione di Vlahovic: può andare in porto con uno scambio e 100 milioni sul piatto

Gli incastri di mercato sono infiniti e soprattutto in questo momento le voci si susseguono quasi incontrollate. La Juve deve cercare di piazzare Vlahovic se vuole dare l’assalto a Osimhen o a qualsiasi altro grande bomber europeo. Ora si è aperta una pista praticabile.

La Juventus è alla ricerca di diversi innesti per migliorare la squadra del prossimo anno. Prima di tutto però, bisogna portare a termine la conquista del quarto posto, in una lotta serratissima con Lazio e Roma. Qualora Tudor riuscisse a garantire ai bianconeri la qualificazione alla prossima Champions League, tra l’altro, non è nemmeno da escludere che possa restare sulla panchina della Vecchia Signora per un altro anno. C’è anche il Mondiale per Club come banco di prova da superare e può essere un test dall’importantissima risonanza. Nel frattempo Giuntoli sta cercando di vagliare i profili più adatti per la prossima campagna acquisti.

Di certo servirà un difensore e il nome attenzionato è quello di Jakub Kiwior. Come riportato da Football Insider, il polacco è nel mirino sia della Juventus che dell’Inter, con l’Arsenal che potrebbe lasciarlo partire in estate.

Mikel Arteta è stato costretto a schierare Kiwior nella difesa dei Gunners da quando Gabriel Magalhaes ha riportato un infortunio al bicipite femorale contro il Fulham, il mese scorso, e il compagno di nazionale di Lewandoski non ha mai deluso. Rispetto ai tempi dello Spezia di esperienza ne ha fatta parecchia e ora è uno dei centrali più completi in circolazione.

La Juve pensa a Kiwior e propone Vlahovic: che incastro con la Premier League

Per provare l’assalto a Kiwior la Juventus potrebbe proporre anche il cartellino di Vlahovic, ovviamente con un conguaglio a proprio favore. Per l’attaccante serbo ci sono diverse sirene inglesi e molti sono pronti a scommettere che il suo futuro sarà da quelle parti. L’Arsenal lo ha già cercato in passato e non ha mai del tutto mollato la presa.

Ora in Inghilterra sono convinti che il varo obiettivo dei Gunners sia Isak, attaccante di altissimo profilo del Newcastle, che quest’anno ha trascinato i bianconeri nelle parti alte della classifica. Sembra che sul piatto ci siano oltre 120 milioni di euro per convincere i bianconeri britannici a lasciar partire lo svedese.

La Juventus è alla finestra anche perché potrebbe piazzare Vlahovic o all’Arsenal, qualora la trattativa per il nuovo Ibra non andasse a buon fine, oppure proprio al Newcastle, come sostituto ideale per il futuro post Isak. Giuntoli è in agguato.