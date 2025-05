Tudor cacciato dalla Juve: il nuovo allenatore non è Conte

Tudor cacciato dalla Juventus: l’avventura del croato sulla panchina dei bianconeri è già a titoli di coda. L’erede non è Antonio Conte

La Juventus alla fine di questa stagione cambierà di nuovo allenatore. O almeno così pare: Tudor ha firmato fino al Mondiale per club in programma tra giugno e luglio ma poi, la sua avventura, dovrebbe finire.

Si è assai parlato di Antonio Conte come possibile erede. Il tecnico del Napoli che si gioca lo scudetto non sta benissimo in azzurro. Il rapporto con il presidente De Laurentiis è sicuramente scemato nel momento in cui Kvara, passato a gennaio al Psg, non è stato degnamente sostituito. E anche le dichiarazioni di Conte hanno fatto pensare ad un addio anticipato con destinazione Juventus. Lì, dove ha iniziato la carriera vincente di allenatore, quando ha riportato una squadra che sembrava non potesse avere nessuna possibilità, a rivincere lo scudetto dopo molti anni.

Tudor cacciato dalla Juventus: ma l’erede è Mancini

Ma a differenza di quanto raccontato nel corso degli ultimi giorni, non è detto che Conte possa effettivamente sedersi sulla panchina della Juventus il prossimo anno. Almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista Michele De Blasis. Che, sul proprio profilo X, ha scritto questo.

“Per la Juventus che verrà non è da escludere un ritorno di fiamma per Roberto Mancini”. Sì, l’ex commissario tecnico della Nazionale è stato accostato ai bianconeri nel momento in cui è stato esonerato Thiago Motta. Sono arrivate anche delle voci come possibile erede di Ranieri sulla panchina della Roma – e prima anche di Juric – ma per il momento è ancora fermo. Sta dando una “mano” a Evani, alla Sampdoria, ma la sua carriera è bloccata dopo l’addio alla nazionale dell’Arabia Saudita. Ecco, potrebbe esserci davvero un clamoroso ribaltamento sulla panchina bianconera. Da Conte a Mancini il passo è davvero breve.