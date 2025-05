Voti Atalanta-Roma 2-1, Sozza il peggiore: furia Ranieri

Ecco i voti della gara di questa sera tra l’Atalanta e la Roma.

Da pochi minuti è terminato il match del Gewiss Stadium, tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Roma di Claudio Ranieri con il risultato finale di 2-1 a favore della squadra bergamasca. Questo ko, visto il pari nello scontro diretto di sabato dello Stadio Olimpico tra la Lazio e la Juve, è una brutta mazzata mazzata per i giallorossi.

La Roma, di fatto, ha sprecato l’occasione di poter andare da sola al quarto posto, mentre ora è sesta con un punto di distacco dalla coppia formata dalla Juve e dalla Lazio. Il match di questa sera, di fatto, per i giallorossi è stato sempre in salita per i giallorossi, visto che l’Atalanta è passata al 9′ con Lookman.

Il team di Claudio Ranieri, però, è riuscito a pareggiare al 32′ con il colpo di testa di Bryan Cristante. Ma l’Atalanta è riuscita a portare a casa i tre punti, qualificandosi così aritmeticamente in Champions League, con il gol di Sulemana segnato al 76′. Questo ko, dunque, rovina un bel po’ i piani della Roma.

Voti Atalanta-Roma: grandi proteste dei giallorossi verso Sozza

La squadra giallorossa, infatti, non ha più nelle sue mani il proprio destino, visto che ora è indietro a Juve e Lazio. C’è da dire che questa gara contro l’Atalanta, al netto di un arbitraggio che ha lasciato più di un dubbio, è stata molto equilibrata. Tra i migliori in campo dei giallorossi bisogna sicuramente inserire Koné e Soulé

I peggiori in campo, invece, sono stati Rensch e Dovbyk. Ecco i voti della nostra redazione:

Roma (3-4-1-2): Svilar 6; Celik 6, Mancini (C) 6, Ndicka 6; Rensch 5 (Dal 76′ Pisilli s.v.), Cristante 6, Koné 6,5 (86’Baldanzi s.v.), Angeliño 6; Soulé 6; Shomurodov 6 (Dal 86’El Shaarawy s.v.), Dovbyk 4,5 (86’Saelemaekers s.v.).

Da segnalare che la direzione di gara dell’arbitro Sozza (a cui va ben ul 3) non è piaciuta neanche allo stesso Claudio Ranieri che, a fine partita, è stato ammonito per delle proteste molto vibranti.