Addio Roma: accordo raggiunto in Serie A

Il calciomercato estivo è pronto a mettere in discussione anche le certezze più radicate dell’AS Roma di Claudio Ranieri.

La sconfitta con l’Atalanta di Ademola Lookman e Charles De Ketelaere non sarà certamente l’elemento in grado di mettere in discussione l’encomiabile lavoro svolto da Sir Claudio Ranieri tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove, tuttavia, si inizia a respirare odore di rivoluzione estiva.

L’addio annunciato di Ranieri è infatti soltanto il primo passo di una profonda ristrutturazione programmata per le prossime settimane, durante le quali non occorrerà soltanto accogliere il nuovo tecnico, ma anche prepararsi ad una radicale metamorfosi della rosa giallorossa, che dovrà infatti adattarsi alle rinnovate velleità tattiche dell’allenatore in arrivo.

Per farlo occorrerà mettere in discussione ogni singolo componente della rosa, il che vuol dire prendere in considerazione anche e soprattutto l’addio di alcuni cosiddetti ‘senatori’, la cui permanenza in rosa, nel caso in cui il nuovo allenatore dovesse considerarla non propedeutica alla causa giallorossa, sarebbe da rivalutare.

Nelle ultime ore sono emerse novità proprio su uno dei veterani dell’organico giallorosso, il quale sembrerebbe ad un passo dall’abbandonare il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Il Como in pressing su Cristante: la risposta del calciatore

Ieri sera il suo è stato uno de pochissimi squilli dell’armata giallorossa, ma la sua spizzata di testa, oltre a regalare qualche decina di minuti di speranza ai tifosi giallorossi, non ha evitato la sconfitta al momento del triplice fischio.

Stiamo naturalmente parlando di Bryan Cristante, la cui orami lunga esperienza in giallorosso potrebbe concludersi al termine della stagione, quando la sopracitata ristrutturazione della rosa ne rivaluterà l’importanza all’interno dell’economia tecnico-tattica giallorossa.

A suggerire e rendere più semplice un’eventuale addio sembrerebbe esser intervenuto il frizzante Como di Fabregas e Nico Paz, i cui vertici, secondo quanto riportato da Daniele Longo, avrebbero manifestato interesse nei confronti del centrocampista classe 1995.

Secondo il collega, inoltre, sarebbe stato lo stesso centrocampista ex Atalanta ad aver dato il suo assenso al trasferimento, poiché particolarmente affascinato dal progetto Como e dalla felice convivenza che i vertici lombardi sono riusciti ad ottenere mischiano calciatori di esperienza (Cristante farebbe parte di questo gruppo) e giovani talenti del calibro del già citato Nico Paz.