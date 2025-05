Conte alla Juve, l’annuncio l’ha dato il Napoli

Conte alla Juventus: l’annuncio ufficiale lo ha dato il Napoli. Ecco cosa sta succedendo intorno al futuro dell’allenatore in orbita bianconera

Non si conosce ancora, almeno in maniera ufficiale, quello che sarà il futuro di Antonio Conte. Siamo certi però che il tecnico in cuor suo una decisione l’ha già presa.

E, le parole che sempre più spesso ha detto in conferenza stampa, lasciano comunque anche all’esterno pochi dubbi: il matrimonio con il Napoli, vincendo o meno lo scudetto, durerà solamente un anno. All’orizzonte infatti ci sarebbe la possibilità di un ritorno alla Juventus: Tudor ha firmato a tempo e tutto lascia presagire ad un clamoroso rientro alla Continassa. E, tutto questo, è confermato dalle indiscrezioni che questa mattina La Verità ha riportato in edicola. Parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni o meno.

Conte alla Juventus: l’annuncio è di Oriali

Le avrebbe pronunciate il team manager che ha accompagnato Conte in Nazionale, poi all’Inter, e adesso al Napoli. Lele Oriali, storico centrocampista dei nerazzurri.

“Questa volta non posso andare dove va lui. La frase apparentemente innocua, buttata lì ad alcuni amici di Milano e di Coverciano, apre uno scenario inedito e diventa centrale nel consueto valzer delle panchine. Anche perché a pronunciarla è Gabriele Oriali, l’ombra di Antonio Conte in Nazionale, all’Inter e adesso al Napoli”. Questo si legge sul giornale citato prima.

Ed è abbastanza evidente che Oriali solamente alla Juventus – o magari anche al Milan – non potrebbe seguire Conte. In questo scenario, inoltre, ci sono anche le ultime indiscrezioni che arrivano per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri che sarebbe già stato bloccato da Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. E la Roma? La Roma in tutto questo è ancora alla ricerca di un erede di Ranieri: Fabregas, al momento, sembra destinato a rimanere al Como quindi in corsa rimangono Vieira e Gasperini. O magari Sarri o un mister X. I Friedkin hanno abituato senza dubbio a delle sorprese clamorose.

In ogni caso, nel pomeriggio, è arrivata la smentita ufficiale da parte di Lele Oriali: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano”. Replica anche de La Verità: “La replica non smentisce un futuro passaggio alla Juventus. Attendiamo e vediamo”.