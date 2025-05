Il campionato è pronto ad offrire i suoi ultimi due atti. C’è chi, però, non potrà esserne protagonista. L’incubo infortuni è tornato a colpire.

Mancano due giornate al termine del campionato di Serie A. Un torneo che l’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, non ha esitato a definire “straordinario“.

Saranno gli ultimi 180 minuti a decidere, salvo eventuali possibili spareggi, chi vincerà lo scudetto, chi conquisterà l’Europa e chi dovrà mestamente salutare la massima serie. La Roma attende con la giusta tensione le ultime due gare che la vedranno opposta a Milan e Torino.

La formazione di Sergio Conceicao sta preparando la finale di Coppa Italia contro il Bologna ma la sfida di domenica sera dell’Olimpico contro i giallorossi di Claudio Ranieri si è rivestita di un’importanza inattesa dal momento che potrebbe rilanciare anche i rossoneri nell’orbita magica della Champions League.

Pertanto un’altra sfida delicata e complessa attende la Roma. Bergamo e la delusione per la sconfitta rimediata contro l’Atalanta dovrà lasciare spazio soltanto all’immediato desiderio di rivincita. Sarebbe stato meglio affrontare un Milan libero dal possibile obiettivo Champions League e magari su di giri per la vittoria della coppa nazionale. Ma non sarà così.

La sfida con la Roma è già stata depennata

L’ultimo appuntamento stagionale vedrà invece la Roma impegnata fuori casa, a Torino contro i granata di mister Paolo Vanoli.

Per il 52enne tecnico granata non arrivano però buone notizie. Saúl Coco, classe 1999, difensore spagnolo naturalizzato equatoguineano del Torino e della nazionale equatoguineana, è stato operato. Lo staff medico del Torino alla fine ha deciso di procedere con l’intervento chirurgico.

Il comunicato del club granata recita: “Saul Coco è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del terzo metacarpo della mano sinistra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dottor Dino Panero, presso la clinica Cellini, alla presenza dello staff medico del Torino”.

La stagione di Saúl Coco si chiude così con due giornate di anticipo. Al momento infatti non è ipotizzabile un suo ritorno in campo entro il prossimo 25 maggio, il giorno di Torino–Roma.