Juve come la Roma: dimissioni choc e addio immediato

Dimissioni choc e addio Juventus, lascia subito la Juventus: è successo come a Roma. Gli ultimi aggiornamenti.

Con una stagione prossima alla conclusione e, da adesso, a solamente centottanta minuti dalla sua chiosa ufficiale, restano numerose le attenzioni e le tensioni in casa Roma, all’interno di un percorso fin qui magistrale con Claudio Ranieri. La squadra assegnata al mister testaccino dopo le complicatissime parentesi di inizio campionato, infatti, ha saputo regalare speranza e margini di grandi approdi ad una piazza che mai si aspettava di poter concludere la stagione con l’anelito di arrivare tra le prime quattro.

La cavalcata per la Champions, come noto sin dal primo momento, resta complicatissima e delicata, soprattutto dopo la polemica sconfitta in quel di Bergamo ieri sera, macchiata dall’intervento del VAR e dalle consequenziali discussioni in grado di infiammare anche un animo nobile come quello di Ranieri. Quest’ultimo, ovviamente, resta concentrato sul presente e su quella coppia di gare con Milan e Torino dalla quale potrebbero arrivare sentenze tutt’altro che scontate, proprio mentre a Trigoria ci si appresta a vivere un’estate di ulteriori novità.

Rivoluzione dirigenziale Juventus, anche l’ex Roma Francesco Calvo è ai saluti

Tanti, infatti, i nomi accostati alla Roma in questa parentesi, non solo per il calciomercato, ma anche e soprattutto per una questione panchina che resta apertissima e non ancora in grado di far vedere con chiarezza quali evoluzioni possano attendere il mondo Roma nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, c’è una notizia che riguarda proprio un ex giallorosso e che ben si inserisce in quelle dinamiche di grandi cambiamenti che, oltre Trigoria, paiono destinate a interessare anche altri centri sportivi.

Nello specifico, dopo una stagione a dir poco complicata, c’è aria di cambiamento e sovversioni anche tra le fila della Juventus: allenatore a parte, all’orizzonte si prospettano modifiche sostanziali anche tra le fila dirigenziali. Più nello specifico, va evidenziato quanto riporta Luca Momblano su Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Football Development bianconero. Calvo, che ha lavorato anche a Roma, ha ricoperto nel 2022 l’incarico di Chief of Staff e, dall’anno successivo, quello di Chief Football Officer.

La su citata fonte, sul suo conto, parla infatti di Calvo come dimissionario, confermando la notizia di addio a fine stagione, dopo un rapporto con la Juventus che, a più riprese, lo ha visto lavorare con i bianconeri da circa un decennio a questa parte. Sul suo conto, nello specifico, arrivano novità anche circa un futuro in Premier League, dove ad attenderlo potrebbe esserci una scrivania tra le fila dell’Aston Villa, come riferisce Antonio Corsa di Twotalkstv.