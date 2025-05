L’allenatore ha detto sì: 100 milioni sul mercato e maxi ingaggio

L’allenatore ha detto sì: ecco il retroscena clamoroso che ha fatto cambiare idea e quindi ribalta anche la panchina della Roma: 100 milioni di euro

Alla ricerca del nuovo allenatore. La Roma ancora non ha sciolto le riserve sull’erede di Claudio Ranieri. Ma, la cosa certa, è che giorno dopo giorno tutti i vari profili accostati prendono altre vie.

Il primo è stato Pioli che, secondo Di Marzio, non è stato nella lista che Ranieri e Ghisolfi hanno consegnato ai Friedkin. Poi è toccato a Massimiliano Allegri, che sempre secondo lo stesso giornalista non è mai stato contattato. E quindi? Quindi secondo le indiscrezioni di mercato rimanevano in corsa Vieira, Sarri e Fabregas. Ma proprio quest’ultimo, attuale tecnico del Como cercato anche con insistenza dal Bayer Leverkusen che ha salutato Xabi Alonso che andrà al Real Madrid, dovrebbe rimanere in riva al lago. E secondo il retroscena rivelato da calciomercato.it, questa decisione sarebbe stata presa per un motivo particolare. Qualcosa come 100milioni di euro.

Niente Roma per Fabregas, rimane al Como: ecco il motivo

Sì, proprio così. La proprietà del Como, una delle più ricche in Italia, avrebbe in mente di investire moltissimi soldi per il prossimo campionato, qualcosa come 100milioni di euro e magari anche aumentare l’ingaggio del tecnico spagnolo che proprio in Lombardia, in Serie B, ha iniziato la sua carriera di allenatore.

Quindi la decisione Fabregas l’ha già presa, rinunciando in questo modo alla possibilità di giocarsi la Champions League con i rossoneri di Germania e rinunciando anche alla possibilità di allenare la Roma, sicuramente una panchina molto più allettante di quella lombarda. Ma ha prevalso il cuore, e forse anche il senso di riconoscenza verso una società che gli ha dato fiducia. Senza dimenticare nemmeno il fattore economico: 100 milioni sul mercato sono tantissimi e il Como si potrebbe divertire, eccome. E la Roma? Ancora alla ricerca.