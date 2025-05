Rashford al posto di Leao: addio al numero dieci

Emergono novità di rilievo sull’affascinante domino di calciomercato che si prepara a caratterizzare la tanto attesa estate in arrivo

La sessione estiva del calciomercato è pronta a ribaltare clamorosamente quei precari equilibri conquistati a fatica nel corso della stagione attuale, durante cui, tuttavia, una serie di evoluzioni inaspettate hanno preparato il terreno ad un nuovo terremoto, dopo quello già avvenuto la scorsa estate.

L’ultima sessione di mercato estiva sembrava aver già sufficientemente mischiato le carte in gioco, tuttavia, in confronto ai presupposti e i possibili esiti della prossima estate, la sensazione è che l’estate 2024 fosse stata una pallida prova generale per la profonda metamorfosi che le big nostrane sono pronte ad affrontare.

Gran parte del potenziale della poderosa scossa in arrivo proviene dal valzer di panchine programmato per le prossime settimane – pronto a modificare radicalmente le esigenze tecnico-tattiche delle varie squadre e, dunque, i rispettivi organici – e dalle cocenti delusioni che hanno caratterizzato la stagione in corso, come il Milan di Fonseca e Conceicao e la Juventus di Motta e Tudor, entrambe partite ad agosto con dei luccicanti presupposti garantiti da un mercato altisonante e giunte a maggio con posizioni in classifica che poco corrispondono a quanto desiderato dalle rispettive dirigenze.

Parlando proprio di Milan, nelle scorse ore sono emerse novità piuttosto rilevanti in merito al prossimo futuro della rosa rossonera e, dunque, alle delicate dinamiche di mercato che si attiveranno nel corso dell’estate.

ll Barca punta su Rashford: niente più Leao?

L’ormai longeva esperienza di Rafael Leao all’interno di Milanello ha vissuto una serie di alti e bassi piuttosto radicali, in grado di generare due fazioni ben distinte tra le fila della tifoseria rossonera. Da una parte vi sono infatti coloro i quali considerano l’esterno portoghese un talento montato dai media e da qualche sporadica giocata di pregio, a cui manca la disciplina e la costanza dei campioni; dall’altra chi, al contrario, giustifica l’ex Lille anche e soprattutto per via di un Milan che soltanto in rarissime occasioni ha dato la sensazione di essere un contesto solido in cui consacrarsi.

Il resto d’Europa, tuttavia, che ha potuto apprezzare il talento classe 99 in alcune apparizioni in Champions League (solitamente Leao da il suo meglio in partite secche, che in competizioni europee si rivelano spesso caratterizzate da quegli spazi aperti che tanto piacciono al portoghese), sembrerebbe ancora particolarmente affascinato da numero 10 rossonero, sul quale, difatti, si era recentemente concentrato l’interesse dei blaugrana di Hansi Flick. Nelle ultime ore, tuttavia, pare che il Barcellona abbia accantonato l’idea Leao per concentrarsi sul possibile affare Rashford.

L’attuale gioiello dell’Aston Villa è da tempo nei radar dei catalani, che potrebbero preferirlo a Leao per via di una maggiore versatilità (l’inglese è anche dotato di una maggiore qualità nel controllo palla), dato che l’ex United è in grado sia di ricoprire il ruolo di esterno offensivo, che quello di punta, il che garantirebbe a Flick maggiore libertà di movimento e un profilo in più per accompagnare il lento ma inesorabile invecchiamento di Roberto Lewandoski.

Per farlo, secondo 90min, il Barca potrebbe sfruttare il cartellino di Ansu Fati – diamante grezzo attualmente ancora con il numero 10 sulle spalle, la cui raffinazione è stata complicata da alcuni spiacevoli infortuni -, che sembrerebbe finalmente aver aperto ad un addio dal centro sportivo Blaugrana.