Roma-Milan, UFFICIALE: date e orari della penultima giornata di Serie A

Roma-Milan, adesso è anche ufficiale: sono 9 le gare in contemporanea nel prossimo turno di Serie A. Ecco data e orario del match all’Olimpico

Roma-Milan ancora vale una stagione. Roma-Milan ancora vale un pezzo importante: nulla è deciso per quanto riguarda la corsa alla prossima Champions League anche se la sconfitta di ieri sera a Bergamo ha complicato i piani giallorossi.

Vincere le ultime due gare di campionato e sperare in qualche passo falso di Lazio e Juventus. Solamente in questo modo gli uomini di Claudio Ranieri possono sperare in qualcosa di straordinario e clamoroso, soprattutto per com’è andata la prima parte di annata. C’era attesa, anche, per capire quando la gara in questione contro i rossoneri – che domani sera saranno impegnati nella finale di Coppa Italia contro il Bologna – sarebbe stata messa in calendario. E, proprio in questi minuti, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, una decisione è arrivata.

Roma-Milan, ecco quando si gioca

Roma-Milan, così come altre 8 partite della giornata – solamente Genoa-Atalanta, con nessun valore, si giocherà sabato sera – è stata programmata per domenica sera alle 20:45. Insieme come detto agli altri match che mettono in palio dei punti pesantissimi per il campionato.

Nove match in contemporanea, cosa che non succedeva da tantissimo tempo nel massimo campionato italiano. Ed è giusto così, perché tutte le gare hanno un valore importante e tutte le gare anche qualcosa da dire. In attesa del comunicato ufficiale della Lega, possiamo dire che non ci saranno scossoni.