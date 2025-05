25 milioni dall’Inter dopo la Finale: accordo con la Roma già scritto

Il mercato non ha tempo per attendere i responsi della stagione per lanciare i suoi affari. E non soltanto in Italia cresce la frenesia.

La stagione 2024-25 sembra si stia divertendo un mondo a rinviare i suoi attesi verdetti. Passano le settimane, si susseguono i turni di campionato ma ovunque regna sovrana l’incertezza.

Nella nostra Serie A vi sono ancora Napoli ed Inter in piena lotta scudetto, e poi ancora Juventus, Lazio, Roma, Bologna e Milan all’inseguimento dell’ultimo posto disponibile per entrare nel lotto delle compagini che disputeranno la prossima Champions League. L’incertezza degli esiti finali non riguarda però soltanto il calcio italiano.

Anche altrove si attendono gli ultimi decisivi responsi, poiché anche altrove, e non soltanto in Italia, i risultati finali sanciranno le decisioni future in ambito di calciomercato. Così le vicende di mercato di Inter e Roma vengono a legarsi indissolubilmente con i risultati finali provenienti addirittura da oltre Manica.

Inter e Roma attendono il Sunderland

Il mercato e le sue infinite strade che, si spera, possano condurre a felici esiti di operazioni. In special modo Inter, Roma e Sunderland potrebbero dare vita ad un intreccio di mercato vantaggioso per tutti.

Lo spunto ce lo fornisce transferfeed.com che rivela come l’Inter non abbia rinunciato al talento del Sunderland, Chris Rigg. Classe 2007, compirà 18 anni il prossimo 18 giugno, il talentuoso centrocampista inglese era già stato tallonato, senza successo, da Beppe Marotta e Piero Ausilio la scorsa estate.

In questo momento il Sunderland sta vivendo la fase cruciale della sua stagione dal momento che ha conquistato la finale di playoff di Championship che lo vedrà opposto allo Sheffield United. Un calcio d’angolo battuto dal giallorosso Enzo Le Fée ed il colpo di nuca di Daniel Ballard ha regalato il sogno di un possibile imminente ritorno in Premier League.

In un tale ‘ansiogeno’ contesto per il Sunderland entra di prepotenza anche il mercato. L’Inter vuole Chris Rigg la cui valutazione è di 25 milioni di sterline. Praticamente quasi la stessa somma, 24 milioni, che il club inglese verserebbe alla Roma per il riscatto obbligatorio di Enzo Le Fée, acquisito in prestito nella finestra di mercato invernale.

Inter, Roma, Sunderland. Questa volta il mercato “il triangolo lo ha considerato“.