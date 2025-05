Calciomercato Roma, voltafaccia dopo un anno

Il calciomercato estivo è pronto a sorprendere gran parte dei tifosi e degli appassionati della massima lega italiana. Ecco le utlime

Esattamente come per la gran parte della big nostrane, anche per la Roma di Sir Claudio Ranieri l’estate in arrivo potrebbe risultare piuttosto impattante per l’intero assetto della società, a partire dal rinnovamento atteso per la panchina, passando per la conseguente ristrutturazione della rosa, fino ad arrivare ad alcune delle posizioni più blasonate della dirigenza giallorossa, che necessità ancora di alcuni innesti per colmare alcune partenze inaspettate avvenute nel corso dell’anno.

Per accompagnare dolcemente la società capitolina verso questa transizione la figura di Claudio Ranieri risulterà a dir poco centrale e indispensabile, esattamente come avvenuto nel corso dell’anno per salvare i giallorossi da una delle stagioni più controverse e potenzialmente tragiche della recente storia giallorossa.

Ora il tecnico di San Saba (splendida zona al centro della capitale) dovrà anche seguire in prima persona l’approdo del proprio successore e, dunque, fornire alla dirigenza le informazioni necessarie per gestire al meglio sia le operazioni in entrata che quelle in uscita. Ecco le ultime su un affare che richiamerà indubbiamente l’attenzione del tecnico romano.

Saud Abdulhamid corteggiato dalla Francia: le ultime

Nonostante sia stato preso in simpatia da gran parte della tifoseria per via di un sorriso sostanzialmente perpetuo che lo caratterizza durante gli allenamenti, Saud Abdulhamid non ha certamente conquistato tifosi e appassionati grazie alle proprie qualità in campo, che, oltre a non aver colpito, hanno avuto davvero poco spazio per esprimersi. I minuti in campionato sono appena 205, mentre in Europa League siamo sotto la soglia dei duecento.

Tuttavia, nei soli 175 minuti giocati in Europa League, l’esterno giallorosso ha segnato il primo gol nella storia di un giocatore saudita in una competizione europea, il che, a quanto pare, deve aver attirato alcune società in giro per il Vecchio Continente.

Difatti, secondo quanto riportato da footmercato.it, pare che alcune società della Ligue 1 abbiano manifestato un interesse particolare nei confronti del classe 1999, il quale, nonostante alcune prestazioni opache, ha dimostrato di poter mettere a disposizione delle spiccate doti da corridore. Ricordiamo che appena un anno fa Abdulhamid rifiutò proprio la lega francese.