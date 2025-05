Dall’Inter alla Juve: 30 milioni e Capitale rifiutata

Emergono novità di particolare rilievo in merito ad uno dei profili più discussi tra le varie dirigenze nostrane nelle scorse settimane

Il calciomercato estivo è pronto a riservare una serie infinita di sorprese a tifosi e appassionati, che, difatti, appaiono particolarmente eccitati all’idea di assistere alle numerose metamorfosi che si stanno per avverare per gran parte della parte sinistra della classifica.

La sostanziale totalità delle big nostrane sarà infatti costretta a rivoluzionare concretamente la propria rosa, chi per la necessità di fornire ad un nuovo allenatore un organico in sintonia delle rinnovate esigenze tecnico-tattiche e chi, invece, come nel caso dell’Inter di Simone Inzaghi, per fornire nuova linfa vitale ad un progetto che, senza un rinnovamento, rischierebbe di naufragare a largo per via di un’età media che attualmente è di gran lunga la più elevata della massima lega italiana.

In tal senso emergono novità particolarmente rilevanti in merito ad uno dei profili più chiacchierati delle ultime settimane tra i corridoi di Appiano Gentile, che parrebbe aver stregato Cristiano Giuntoli e i colleghi della Continassa.

De Paul mania: Inter e Juve pronte a sborare 30 milioni

Il profilo in questione risponde al nome di Rodrigo De Paul, già bianconero ai tempi dell’Udinese e oggi rincorso dagli altri bianconeri della massima lega italiana, che vorrebbero sottrarlo alla gestione di Diego Simeone, il quale, in particolare nella stagione in corso, ne ha sfruttato abbondantemente qualità e caratteristiche.

Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di particolari presentazioni, ma ne possiamo certamente ricordare e apprezzare sia le qualità in quanto a disturbatore della manovra avversaria, ma anche e soprattutto quelle relative alla capacità di fraseggio che il campione del mondo nel 2022 mette in campo ogni qual volta schierato del Cholo.

Sia alla Juventus che all’Inter pare che la definitiva consacrazione del talento classe 1994 abbia nuovamente smosso qualcosa e, secondo quanto riportato da todofichajes, pare che entrambe le società nostrane abbiano intenzione di presentare un’offerta intorno ai 30 milioni di euro.

Al compagno di nazionale di Lionel Messi avanza un solo anno di contratto, il che potrebbe spingere i madrileni a spingere per capitalizzare sul suo cartellino proprio durante la prossima sessione estiva. Ricordiamo che i vertici dell’Atletico avevano già rifiutato un’offerta di 25 milioni proveniente da West Ham, il che fa facilmente intendere che difficilmente si potrà trattare sul prezzo minimo di 30 milioni.